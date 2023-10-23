«Он больше подойдет для ралли». Асфальт трассы в Остине не впечатлил Формулу 1

В минувший выходные Макс Ферстаппен одержал на «Трассе Америк» свою 15-ю победу в нынешнем сезоне и 50-ю за время выступлений в Формуле 1. Но даже радость от успеха, который оказался непростым из-за проблем с тормозами на Red Bull, не заставил голландца забыть о кочковатом покрытии гоночного кольца.

Ранее на него жаловались многие в Ф1, а участники MotoGP и вовсе едва не устроили бойкот этапа. Местные организаторы частично заменили покрытие в 2022 году, а к нынешнему Гран При перестелили асфальт в 12-м, 14-м, 15-м и 16-м поворотах.

Однако ситуация, по оценкам спортсменов, в этом году была даже хуже, чем прежде.

«Надо все переделывать, так как сейчас эта трасса лучше подходит для раллийных гонок, – рассказал Ферстаппен. – Меня всю гонку трясло в кокпите.

Из машины Ф1 все видится иначе, ведь прижимная сила фактически приклеивает нас к асфальту. Так что в некоторых местах прыжки на кочках были явно чрезмерными. Как по мне, это не уровень Формулы 1».

Он добавил: «Я люблю эту трассу, честно. У нее классная конфигурация, но асфальт совершенно точно требуется уложить заново, чтобы в дальнейшем он был более ровным. Мы уже давно просим об этом, но пока ничего толком не делается».

Есть основания говорить, что именно неровности «Трассы Америк» привели в воскресенье к сходу Фернандо Алонсо.

«Эта трасса жестока, – объяснил глава его команды Aston Martin Майк Крак. – Здесь очень сложно выступать. И часть днища, та, что справа, не его машине просто раскололась. Длина трещины составила полметра. .

Мы знали, что здесь будет непросто, на этой трассе все детали необходимо усиливать: дефлекторы, тормозные воздухозаборники – все, что только можно».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После финиша судьи Ф1 дисквалифицировали Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером за чрезмерный износ контрольной планки под днищем их машин. Неровное покрытие явно повлияло на такой исход.

Еще не зная о печальной новости, Хэмилтон рассказал репортерам: «Мне даже нравятся отдельные кочки, это придает трассе характер. Но тут их слишком много.

В рамках GPDA (ассоциации гонщиков – прим.ред.) мы обсуждаем такие вещи. Понятно, что сложно переделать все разом, это стоит целого состояния. Скажем, участок от последнего поворота до финишной черты вполне ровный. Но другие определенно надо ремонтировать».