«Он боится за свои моторы». Вольф нашел новый повод поддеть Хорнера
Глава Mercedes F1 увидел в словах своего коллеги из Red Bull повод для выпада – и не смог не сделать этого
По ходу уик-энда в Шпильберге руководитель RBR Кристиан Хорнер, говоря о будущем регламенте Ф1 на моторы, высказал мнение, что руководству спорта важно хорошо проработать их – по мнению британца, если не соблюсти баланс между внутренним сгоранием и гибридной системой, можно получить машины-«Франкенштейны».
Хорнер объяснил, что можно допустить появление конструкций, которые будут моментально расходовать электрическую энергию на прямых, набирая значительную скорость, а дальше станут лишь поддерживать ее за счет классических моторов. В таком случае, по мнению Кристиана, о зрелищности Ф1 можно будет забыть.
Услышав об этом, глава Mercedes F1 Тото Вольф не мог не обратить внимание, что опасения Хорнера связаны именно с тем периодом, когда Red Bull предстоит начать самостоятельное производство силовых установок без поддержки Honda.
«Похоже, больше всего его пугает то, что их собственная программа никак не продвигается, – сказал австриец репортерам в субботу вечером. – Потому, возможно, он и захотел таким образом подправить [будущий] регламент.
Всегда важно задавать себе вопрос, чего в действительности хочет добиться человек, говоря о чем-то».
Силовая установка Mercedes на Williams FW43B
Фото: Эрик Юниус
Вольф добавил, что регламент 2026 года писался таким образом, чтобы привлечь в спорт серьезных игроков – и сейчас какие-то изменения в нем просто невозможны.
«Ничего такого не будет, – заверил глава Mercedes F1. – Без шансов. Заглавными буквами. Даже не понимаю, откуда могут взяться разговоры об этом.
Мы много лег готовили эти правила с участием автопроизводителей. Это был компромисс, который привлек Audi и позволил удержать Honda. Это лучшее, что можно представить для Ф1.
Сложно? Да – наши конструкторы, работающие с шасси, уже задаются вопросами, как быть. Но это же и прекрасно.
Эти правила – вызов для всех. Их введение нельзя откладывать, так как нам, кроме всего прочего, важно показать приверженность экологическим ценностям. Пора сокращать выбросы. Так что мы в восторге».
Комментируя опасения о разрядке батарей на прямых, Вольф заверил, что они беспочвенны.
«Это правда, если взять силовые установки будущего поколения и поставить на нынешние машины, то на самых длинных прямых сезона досрочная разрядка батарей и впрямь возможна, – объяснил Вольф. – Но это же сегодняшние шасси.
Никто не собирается сохранять их на 2026 год, сейчас они используются просто как прототипы. К 2026 году все предстоит переделать.
Возможно, появятся какие-то подвижные аэродинамические элементы или изменяющиеся формы. Вырастет эффективность и сократятся выбросы. Это же прекрасно».
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