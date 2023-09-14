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«Он бесился после дерьмовой гонки». Макс ответил на слова Вольфа о рекордах

Лидер Формулы 1 довольно жестко прокомментировал реплику босса Mercedes по поводу его последних успехов

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В Монце Макс Ферстаппен установил историческое достижение – пилот Red Bull выиграл в десятой гонке подряд, что не удавалось никогда и никому за семь с лишним десятилетий с момента создания чемпионата Ф1. 

Тото Вольф, говоря об успехах голландца, к удивлению многих назвал рекорд лишь «циферками в Википедии, до которых все равно никто никогда не дочитает».

Сам Макс смог отреагировать на эти слова руководителя Mercedes только тогда, когда участники съехались в Сингапур в преддверии следующего Гран При. И высказался он довольно жестко. 

«Я не особенно расстроился из-за этого, – сказал двукратный чемпион по поводу реплики Вольфа. – Они провели дерьмовую гонку, и он, очевидно, бесился из-за формы собственной команды. 

Не знаю, иногда он высказывается с таких позиций, словно сам работает у нас. К счастью, это не так. 

Думаю, нам важно заниматься собственной работой. Ровно так мы и поступаем – и поступали в то время, когда они доминировали, а мы были далеко позади. 

Думаю, когда кто-то справляется по-настоящему хорошо, нужно уметь признавать это. Мы действовали так и видели в успехах соперников источник для вдохновения. 

Помню, как я был впечатлен их доминированием. Было ясно, что нам надо работать еще усерднее, чтобы выйти на тот же уровень. 

Теперь мы впереди – и, конечно, очень рады этому и наслаждаемся моментом».

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При этом Ферстаппен согласился, что для него цифры и рекорды не имеют значения в том смысле, что никак не добавляют прессинга.

«Я не смотрю на все эти серии – восемь, девять, десять [побед подряд], – сказал голландец. – Я просто стараюсь выступать как можно лучше.  

Так что по ходу каждого уик-энда уровень давления остается неизменным, я сам оказываю его на себя и стремлюсь к результату. И здесь для меня ничего не изменилось».

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