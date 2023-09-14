«Он бесился после дерьмовой гонки». Макс ответил на слова Вольфа о рекордах
Лидер Формулы 1 довольно жестко прокомментировал реплику босса Mercedes по поводу его последних успехов
В Монце Макс Ферстаппен установил историческое достижение – пилот Red Bull выиграл в десятой гонке подряд, что не удавалось никогда и никому за семь с лишним десятилетий с момента создания чемпионата Ф1.
Тото Вольф, говоря об успехах голландца, к удивлению многих назвал рекорд лишь «циферками в Википедии, до которых все равно никто никогда не дочитает».
Сам Макс смог отреагировать на эти слова руководителя Mercedes только тогда, когда участники съехались в Сингапур в преддверии следующего Гран При. И высказался он довольно жестко.
«Я не особенно расстроился из-за этого, – сказал двукратный чемпион по поводу реплики Вольфа. – Они провели дерьмовую гонку, и он, очевидно, бесился из-за формы собственной команды.
Не знаю, иногда он высказывается с таких позиций, словно сам работает у нас. К счастью, это не так.
Думаю, нам важно заниматься собственной работой. Ровно так мы и поступаем – и поступали в то время, когда они доминировали, а мы были далеко позади.
Думаю, когда кто-то справляется по-настоящему хорошо, нужно уметь признавать это. Мы действовали так и видели в успехах соперников источник для вдохновения.
Помню, как я был впечатлен их доминированием. Было ясно, что нам надо работать еще усерднее, чтобы выйти на тот же уровень.
Теперь мы впереди – и, конечно, очень рады этому и наслаждаемся моментом».
При этом Ферстаппен согласился, что для него цифры и рекорды не имеют значения в том смысле, что никак не добавляют прессинга.
«Я не смотрю на все эти серии – восемь, девять, десять [побед подряд], – сказал голландец. – Я просто стараюсь выступать как можно лучше.
Так что по ходу каждого уик-энда уровень давления остается неизменным, я сам оказываю его на себя и стремлюсь к результату. И здесь для меня ничего не изменилось».
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