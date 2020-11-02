Олдскульный Квят и помощь от листвы. Как Даниил добился лучшего результата в сезоне

Чего ждали: практически ничего

Пожалуй, из всех нововведенных в 2020 году этапов Имола казалась самой непредсказуемой. Было непонятно, какой погоды ждать в ноябре на почти севере Италии. Как пилоты нового поколения адаптируются к трассе старой школы. И, наконец, кто лучше сумеет разобраться с шинами – ведь именно этот фактор в борьбе середняков является сейчас определяющим.

При этом у Квята и AlphaTauri было одно небольшое преимущество перед конкурентами – они проводили в Имоле тесты. Учитывая, что на этап была отведена всего одна тренировка, знакомство с трассой могло сыграть решающую роль.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Как все начиналось: многообещающе

Первая и последняя тренировка показала, что AlphaTauri будет на этом этапе серьезной угрозой. Квят и Гасли оказались в лидерах как по пройденным кругам, так и по результатам. Даниил проиграл напарнику традиционные три десятых, но все равно забрался на восьмую позицию. Пьер же и вовсе оказался быстрейшим за пределами большой тройки.

Квалификация подтвердила темп команды из Фаэнцы. Ни в первом, ни во втором сегментах Гасли не вылетал из топ-4, а Квят – из топ-10. И хотя Даниил вновь ощутимо уступал напарнику и от 11-го места в Q2 его отделило всего 0,039 секунды, российскому гонщику удалось оформить первый в сезоне выход в третий сегмент.

В Q3 звездой стал Гасли, вновь опередивший всех середняков. Но и Квят был хорош – отставание от напарника с трех десятых секунды превратилось в менее, чем две. И это помогло Даниилу стать восьмым, обойдя обоих пилотов McLaren. Так высоко уфимец уже давно не стартовал.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Квята так порадовал результат, что он даже расшутился после сессии. «Может быть, нам хорошо подходит эта приятная на вид сухая листва?» – пошутил пилот, общаясь с журналистами вечером в субботу.

Как все прошло: в двух обгонах от подвига

Завоевав выгодную стартовую позицию в субботу, Квят сумел не подвести сам себя днем позже. Для Даниила даже во второй десятке редкость стартовать без потери мест, но на этот раз он удержался на восьмой позиции.

Более того, Квят принялся сразу же покусывать заднее крыло Red Bull Алекса Элбона. Однако на узкой трассе обгона у россиянина не получалось. До пит-стопа Даниил отыграл одну позицию за счет поломки Гасли, а в боксы отправился одновременно все с тем же Элбоном.

Переобувшись в Hard, Квят оказался в плотной группе с Red Bull и Ferrari Леклера перед ним и McLaren Сайнса позади. Даниил постоянно угрожал Элбону, а россиянина, в свою очередь, не отпускал Сайнс. Но до реальных сражений дело не доходило.

Когда череда пит-стопов завершилась, Квят оказался восьмым, как и на старте. Одна отыгранная позиция была потеряна из-за позднего пит-стопа Переса, который вырвался вперед. Шансов на обгон Элбона оставалось все меньше, казалось, так восьмым Даниил и финиширует. Но вмешались обстоятельства.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Сначала вылетел Ферстаппен и на трассе появилась машина безопасности. Квят, вместе с Пересом и Сайнсом, тут же отправился в боксы. Даниил потерял на этом лишь одну позицию – его опередил не заехавший сразу на пит-стоп Норрис. Но после аварии Расселла шины сменили Ландо, и Квят оказался седьмым. Но ситуация изменилась.

Теперь перед российским гонщиком был Перес, а дальше – три пилота на старой резине. При этом темпом они и ранее не превосходили Даниила, оставаясь впереди благодаря лучшим стартовым позициям.

Риккардо, Леклер и Элбон решили под сейфти-каром в боксы не заезжать. Это решение могло оказаться логичным – Hard все равно дотянул бы до финиша – если бы не авария Расселла уже в режиме машины безопасности. Пребывание Бернда Майландера на трассе затянулось, и жесткие шины окончательно остыли. На рестарте у Дэна, Шарля и Алекса совсем не было держака и, как следствие, темпа.

После отъезда сейфти-кара парни на свежей резине Soft сразу бросились на соперников на старых комплектах Hard. Перес атаковал Элбона, но, как заметил Квят, слишком рано выехал из зоны слипстрима. Даниил же задержался в ней подольше и разом прошел и Чеко, и Алекса.

Следом на очереди оказался Леклер. Квят подобрался к нему поближе и воспользовался плохим набором скорости у соперника на выходе из поворота. Атака по внешней траектории вывела Даниила на четвертое место.

И хотя все это происходило очень быстро, шансы Квята на подиум все равно успели от него убежать. Пока Даниил обгонял трех соперников за круг, Дэн Риккардо прогрел свои шины. Квят к нему подъехал, но было поздно – теперь для обгона не хватало даже DRS.

Винить Даниила тут не в чем: Перес тоже не смог расправиться с Леклером, так как потерял время в борьбе с Элбоном и дал сопернику прогреть резину. Обгоны в Имоле всем давались крайне тяжело.

Что могло быть: последний подиум в карьере

Гонка Квята была бы просто фантастической, если бы не два не совершенных обгона. Первый ничего бы не дал с точки зрения позиции, но был бы максимально приятен сам по себе. Второй позволил бы подняться на подиум, заодно избавив Льюиса Хэмилтона от необходимости пить из чужого ботинка.

Естественно, речь об атаках на Алекса Элбона и Дэна Риккардо. На тайца Квят наседал конкретно и в какой-то момент пошел на очень рискованную атаку на торможении. Даниил высек искры об бордюр и даже рисковал столкновением, но Алекс не дрогнул, не отъехал в сторону и отбился.

Пройди тогда Квят вперед – вряд ли что-то бы изменилось. Отказавшись от пит-стопа под сейфти-каром Элбон все равно оказался бы впереди и Даниилу пришлось бы его обгонять. Но понятно, что пройти на трассе бывшего напарника, которого повысили, всегда приятно.

Что касается Риккардо – еще одного экс-напарника – то его Квят толком и не атаковал. Как показал пример Ферстаппена, пройти кого-то в Имоле можно только за счет его собственной ошибки. Или если ты на порядок быстрее. Даниил был быстрее, но лишь на чуть-чуть. И завершил гонку в восьми десятых от своего потенциально последнего подиума.

Чего ждать теперь: финальных гастролей

Уже перед Имолой Хельмут Марко почти подтвердил расставание с Квятом, заговорив о напарнике-новичке для Гасли. И, по словам самого доктора, четвертое место Даниила его мнения не поменяло.

Учитывая наличие лишь трех свободных мест в других командах, шансов остаться в Ф1 у Квята совсем не много. А надежд вернуться в чемпионат после еще одной паузы – и того меньше. С высокой вероятностью Даниил проводит последний сезон в элите автоспорта и дальше будет вынужден искать новое рабочее место.

Сам Квят после финиша заметил, что возможно просто ошибся гоночной эпохой, ведь его талант из тех же времен, что сама Имола: «Я обожаю классические олдскульные трассы. Возможно, я просто сам олдскульный. Просто попал в неправильное время».

Что же, у россиянина осталось четыре гонки, и ему нечего терять. Сейчас привычные Даниилу агрессивные атаки и резкие торможения могут стать отдушиной для его фанатов, и самого пилота.