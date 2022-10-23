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В квалификации Гран При США Эстебан Окон смог опередить лишь Мика Шумахера с Николя Латифи. При этом нельзя сказать, что в этот раз у машины Alpine не было скорости – Фернандо Алонсо за ее рулем стал девятым.

Незадолго до старта гонки стало известно, что французская команда установила своему пилоту новый блок внутреннего сгорания, а также батарею и управляющую электронику гибридной системы.

Сам по себе такой штраф привел бы к перестановке гонщика в конец решетки, но так как Alpine не согласовала замену с FIA, ее действия формально стали нарушением режима закрытого парка. Это значит, что Эстебану предстоит стартовать с пит-лейна.

Также штраф получил Юки Цунода. Японец из AlphaTauri должен был начинать гонку 13-м, однако установка свежей коробки передач отбросила его на пять позиций. С учетом новой системы формирования стартовой ведомости, которая исключает смягчение наказания, Юки отправили на 19-е место (в квалификации он стал 15-м, потому должен был оказаться 20-м, но одну позицию все же отыграл из-за Окона).

Вот как выглядит стартовая решетка за два с половиной часа до старта, намеченного на 22:00 Мск:

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Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images