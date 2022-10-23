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Формула 1 / Гран При США Новость

Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна

Так как гонщик показал в субботу только 18-ю скорость, в команде Alpine решили, что это удачный момент обновить ему силовую установку

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна
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В квалификации Гран При США Эстебан Окон смог опередить лишь Мика Шумахера с Николя Латифи. При этом нельзя сказать, что в этот раз у машины Alpine не было скорости – Фернандо Алонсо за ее рулем стал девятым. 

Незадолго до старта гонки стало известно, что французская команда установила своему пилоту новый блок внутреннего сгорания, а также батарею и управляющую электронику гибридной системы. 

Сам по себе такой штраф привел бы к перестановке гонщика в конец решетки, но так как Alpine не согласовала замену с FIA, ее действия формально стали нарушением режима закрытого парка. Это значит, что Эстебану предстоит стартовать с пит-лейна. 

Также штраф получил Юки Цунода. Японец из AlphaTauri должен был начинать гонку 13-м, однако установка свежей коробки передач отбросила его на пять позиций. С учетом новой системы формирования стартовой ведомости, которая исключает смягчение наказания, Юки отправили на 19-е место (в квалификации он стал 15-м, потому должен был оказаться 20-м, но одну позицию все же отыграл из-за Окона).

Вот как выглядит стартовая решетка за два с половиной часа до старта, намеченного на 22:00 Мск:

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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