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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Окону помешала в квалификации «фундаментальная проблема» с машиной

Пилот Alpine назвал ужасной субботнюю сессию, в которой показал 12-й результат

Адам Купер
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Окону помешала в квалификации «фундаментальная проблема» с машиной
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Первый день Гран При Франции оказался сложным для команды Alpine, но в субботу Фернандо Алонсо завоевал седьмую позицию на старте, уступив лишь соперникам из трех топ-команд. 

Но вот другой гонщик Alpine Эстебан Окон в финальной тренировке остался лишь 17-м, а квалификацию завершил с 12-м результатом. 

«Конечно, я разочарован, – признался француз на медиа-сессии. – Ужасная квалификация. Совсем не на это мы рассчитывали – потенциал машины позволяет бороться за шестое-седьмое место. 

Так что мы недовольны. Последние этапы нам приходится сражаться с очень нестабильной машиной. Последнее место в тренировке – это просто недопустимо на этой фазе сезона. В Австрии мы были пятыми, а тут в самом конце. Подобное просто невозможно. 

Разобраться с этой проблемой сложно. Но я уверен, что дело в какой-то фундаментальной неполадке, которую нам обязательно надо отыскать».

Он уточнил: «Я чувствую, что что-то не так. Под конец сессии возникает сильная избыточная поворачиваемость. Задок буквально вырывается у меня из-под контроля. Наши [с Алонсо] настройки очень похожи, машина просто не должна вести себя подобным образом.

Думаю, все новинки, что мы готовим, работают правильно. Но последние гонки превратились для нас в постоянные взлеты и падения. Это просто невозможно. В Австрии все шло прекрасно, а в Сильверстоуне мы были просто нигде. Да, все равно можно было заработать очки [до схода], но скорость все равно была не такой, как мы ожидали.

Канада – опять ни о чем. Машина то работает, то нет – и понять, почему так, просто невозможно». 

В прошлом году у Эстебана уже была похожая история, и тогда команда заменила ему шасси. 

«В тот раз мы обнаружили поломку, – объяснил пилот. – Сейчас же нам вообще ничего не удалось отыскать за два-три последних Гран При. Мы просто не можем позволить такую ситуацию, если хотим сражаться за четвертое место в Кубке конструкторов».

Из-за штрафов Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена Окон сможет стартовать в домашней гонке с десятого места – на пять позиций впереди другого француза, Пьера Гасли. 

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