Окону поменяли мотор, Цунода стартует с пит-лейна

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Спринт для Эстебана Окона оказался испорчен после того, как уже в четвертом повороте первого круга француз столкнулся со своим партнером по команде Фернандо Алонсо. В результате на Alpine француза был поврежден радиатор, машина потеряла в темпе, а после финиша и вовсе вспыхнула.

Команда сообщила: «В результате утечки топлива на машине Эстебана [, пожара] и анализа повреждений решено было заменить гонщику силовую установку перед стартом сегодняшней гонки. Он получил один из моторов, уже использовавшихся прежде, а значит, не получит наказания и сможет начать борьбу с 17-го места. Все поврежденные детали шасси также были заменены».

Правила FIA допускают установку новых элементов в режиме закрытого парка, если старые были повреждены, а спецификация деталей совпадает.

Обратная история произошла с Юки Цунодой. В AlphaTauri решили изменить настройки на машине японца, который в субботу финишировал только 17-м, хотя и отыграл затем пару позиций из-за штрафов Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо.

Так как изменение настроек считается нарушением режима закрытого парка, японец будет стартовать с пит-лейна.