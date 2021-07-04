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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Окон заподозрил проблемы с машиной и решил начать сезон заново

Автор:
, Ответственный редактор

После схода на первом же круге Гран При Австрии пилот Alpine попросил команду обновить его шасси к следующему этапу

Окон заподозрил проблемы с машиной и решил начать сезон заново

Эстебан Окон стартовал в Шпильберге 17-м и уже на выходе из третьего поворота гонки его машина оказалась зажата между Haas Мика Шумахера и Alfa Romeo Антонио Джовинацци.  

Небольшого контакта с итальянским гонщиком хватило, чтобы у Окона развалилась передняя правая подвеска, что привело к его быстрому сходу.  

 

«Все потому, что я стартовал с такой далекой позиции, – объяснил Эстебан репортерам. – Всем известно, что в этом случае риск какого-то контакта или аварии гораздо выше. Конечно, я расстроен, но нам надо перевернуть эту страницу – и в Сильверстоуне начать все с нуля, с самого начала». 

Он объяснил, что имеет в виду: «Мы постараемся заменить на машине так много деталей, как только возможно. Надеюсь, это позволит стать сильнее. В этот раз я проигрывал Фернандо [Алонсо] секунду – это слишком много. Что-то явно работает неправильно, и нам надо с этим разобраться.  

Мы уже обсуждаем, какие именно детали заменить. Я буду рад, если их окажется как можно больше. Это позволит отмести некоторые сомнения».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона

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Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона
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