Эстебан Окон стартовал в Шпильберге 17-м и уже на выходе из третьего поворота гонки его машина оказалась зажата между Haas Мика Шумахера и Alfa Romeo Антонио Джовинацци.

Небольшого контакта с итальянским гонщиком хватило, чтобы у Окона развалилась передняя правая подвеска, что привело к его быстрому сходу.

«Все потому, что я стартовал с такой далекой позиции, – объяснил Эстебан репортерам. – Всем известно, что в этом случае риск какого-то контакта или аварии гораздо выше. Конечно, я расстроен, но нам надо перевернуть эту страницу – и в Сильверстоуне начать все с нуля, с самого начала».

Он объяснил, что имеет в виду: «Мы постараемся заменить на машине так много деталей, как только возможно. Надеюсь, это позволит стать сильнее. В этот раз я проигрывал Фернандо [Алонсо] секунду – это слишком много. Что-то явно работает неправильно, и нам надо с этим разобраться.

Мы уже обсуждаем, какие именно детали заменить. Я буду рад, если их окажется как можно больше. Это позволит отмести некоторые сомнения».

Дополнительная информация: Люк Смит