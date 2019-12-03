Окон за день понял, чем болид Renault лучше Mercedes

Эстебан Окон не выступал в Формуле 1 в 2019 году, проведя его в качестве тест-пилота Mercedes. В следующем сезоне француз вернется в чемпионат в качестве пилота Renault, а сегодня он впервые сел за руль машины этой команды на тестах в Абу-Даби.

«Ощущения от возвращения фантастические, – сказал Окон по этому случаю в паддоке трассы «Яс-Марина». – Я был сегодня взбудоражен, много месяцев ждал этого дня, и наконец-то он настал. Первое впечатление хорошее, команда тепло меня поприветствовала, что всегда радует. Увидел и старые, и новые лица, что здорово. И мы уже начали работать над мелкими деталями, а после обеда начали приближаться к пределу.

Проехать эти тесты принципиально важно, так как это сильно поможет на зимних тестах в Барселоне. Я уже освоюсь в кокпите, все будет подогнано под меня, и на это не придется тратить ценное время. Есть вещи, которые можно проверить только на трассе, и у нас как раз есть хорошая возможность сделать все это».

По словам французского пилота, в кокпите своего нового болида он чувствовал себя более комфортно, чем за рулем автомобиля чемпионской команды – правда, связано это пока исключительно с высоким ростом Эстебана.

«Позиция, которую я занимаю в кокпите, удобнее – потому что сам кокпит больше в размерах. Причины тут просты: Даниэль и Нико выше, чем Льюис и Валттери – но с чем бы это ни было связано, это мне на руку».

За первый день тестов Окон проехал 77 кругов и завершил его с 8-м результатом по времени на круге.

«Я был главным образом сосредоточен на том, чтобы набрать скорость, – рассказал француз. – Я какое-то время не пилотировал, еще ни с кем здесь не работал и хотел поработать над некими базовыми вещами прежде, чем перейти к мелочам.

От машины ощущения хорошие. Конечно, многое можно улучшить. Мотор для меня оказался новинкой, у него хорошая мощность. Ну, а работать над балансом надо всегда, он не бывает идеальным. В целом, думаю, у нас прочная основа для завтрашней работы».

Дополнительная информация: Фрэнки Мао