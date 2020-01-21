Окон: Я говорил, что Шарль победит Себа, а мне не верили
Гонщик Renault рассказал, что с самого начала верил в способности своего бывшего соперника по картингу.
В 2019 году на место Кими Райкконена в Ferrari пришел Шарль Леклер. Дебютант Скудерии уже на втором этапе в Бахрейне стартовал с поула, а в гонке мог одержать победу, если бы не отказ силовой установки. По итогам сезона монегаск уверенно переиграл своего напарника, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – он завоевал больше поулов, побед и очков.
У Эстебана Окона, который провел минувший сезон в боксах Mercedes после потери места в Racing Point, поинтересовались, сколь сложно было следить за хорошими выступлениями его ровесников Леклера и Макса Ферстаппена, пока он сам оставался без машины – зная, что мог бы доставить обоим неприятности.
«Я уже после пары гонок говорил всем, в том числе и Mercedes, что Шарль будет на уровне и победит Себастьяна, и тогда мне никто не верил, – сказал Окон в интервью ESPN. – Теперь верят!
Я долго гонялся с Шарлем, он был одним из самых крутых гонщиков. Я боролся против него и Макса, они были лучшими. Надеюсь, мы будем очень долго соперничать друг с другом в Ф1 и в будущем бороться за титул».
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На Гран При Бразилии-2018 Ферстаппен потерял победу после столкновения с Оконом, когда француз попытался обогнать пилота Red Bull, отставая от него на круг. Потом Макс затеял драку и толкнул Окона в грудь.
На вопрос, в каких отношениях гонщики сейчас и общаются ли они, Эстебан ответил: «Ну, последнее время нет. Мы профессиональные гонщики, поэтому важно не создавать проблем. И то, что произошло на трассе, должно оставаться на трассе. Поначалу была некоторая напряженность, но мы всегда уважали друг друга».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Эстебан Окон , Шарль Леклер
|Автор
|Денис Буденков
Окон: Я говорил, что Шарль победит Себа, а мне не верили
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