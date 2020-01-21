Окон: Я почти договорился о контракте с Mercedes

Эстебан Окон провел в Формуле 1 два с половиной сезона, пока не потерял место в Racing Point, которую выкупил отец гонщика Лэнса Стролла. Окон, будучи пилотом программы Mercedes, целый год оставался на скамейке запасных, пока прошлым летом не было объявлено о контракте француза с Renault.

23-летний гонщик рассказал в интервью ESPN, что вовсе не был уверен в своем возвращении в пелотон 2020 году: «В Ф1 нет ничего определенного. Мне казалось, что люди забудут обо мне, потому что меня не было на решетке, я не выступал, в начале года на рынке пилотов было тихо. Я задавался множеством вопросов, но затем Mercedes проделала фантастическую работу, чтобы найти решения».

На вопрос, рассматривался ли всерьез его контракт с Mercedes и выступления в паре с Льюисом Хэмилтоном, Окон ответил утвердительно.

«Я был очень близок к этому, обсуждения шли до последнего момента. Но что сделано, то сделано, и я должен двигаться дальше и смотреть вперед», – объяснил он.

Обсуждая причины, по которым в итоге контракт предложили Валттери Боттасу, а не ему, Окон сказал: «Не думаю, что стоит вдаваться в подробности. Спросите Тото. Я думаю, что решение принимал именно он. Думаю, что сможет объяснить это лучше. Мне он сказал, что я еще молод, и у меня есть время».

Окон уверен, что дверь в Mercedes для него все еще открыта: «Mercedes – не сама команда, конечно, – все еще занимается мной. Но в Ф1 нас ждет долгое будущее, и я уверен, что мы еще увидимся. Во всяком случае, мы не так уж и далеко друг от друга [в пелотоне]».