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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Окон: Я победил благодаря Алонсо

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Эстебан признал роль напарника в своем успехе

Окон: Я победил благодаря Алонсо

На Гран При Венгрии Эстебан Окон одержал первую победу в карьере. Он вышел в лидеры на первом круге после рестарта и сохранял позицию до финиша, лишь на несколько кругов после пит-стопа пропустив вперед Фернандо Алонсо.

Ближе к финишу была вероятность, что Окона нагонит и пройдет Льюис Хэмилтон. Однако британец не свежих шинах надолго застрял позади партнера Окона по Alpine – Фернандо Алонсо. Испанец провел сумасшедшую оборону, после которой зрители признали его лучшим гонщиком дня. А Окон отметил роль Алонсо в своей победе.

«Это первая победа компании Renault со времен возвращения в Ф1, – сказал француз. – И в этом сезоне были трудные моменты, которые мы преодолели вместе. Что тут сказать? Это фантастика!

И я хочу поздравить Фернандо, потому что одержал победу в том числе и благодаря нему и тем сражениям, что он вел. Это была командная работа.

Мне многое говорили про Алонсо перед его приходом в команду, но все оказалось неправдой. Он просто фантастический парень в работе и я наслаждаюсь нашим сотрудничеством».

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