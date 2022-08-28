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Формула 1 Новости

Окон выбрал себе напарника на 2023 год. Но решать Alpine

Это не Оскар Пиастри, не Даниэль Риккардо и даже не Пьер Гасли

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Окон выбрал себе напарника на 2023 год. Но решать Alpine
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После Гран При Венгрии команда Alpine неожиданно оказалась без второго пилота на 2023 год. О своем уходе сначала заявил Фернандо Алонсо, а затем от выступлений отказался резервист Оскар Пиастри.

Пока команда не решила, кого взять на замену, журналисты спросили мнения Эстебана Окона, который точно останется с Alpine в следующем сезоне. И он назвал несколько неожиданную кандидатуру.

«Это решаю не я, а команда, – для начала заявил Окон. – И мне нечего сказать. Но своим боссам я заявил, что хотел бы видеть напарником Мика Шумахера, с которым мы хорошие друзья, и мне бы не хотелось, чтобы он остался без места на 2023 год.

Но мои слова ничего не решают, я лишь делюсь мнением. И оно точно не будет решающим фактором. В общем, я не имею никакого понятия, кого там хотят позвать, но пока контракт не подписан, что бы мне не посоветовать Шумахера?».

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