Окон вступился за Alpine после слов Алонсо. Получилось не очень
Французский гонщик не согласился со словами напарника о том, что машина ломается только у его него
Фернандо Алонсо не смог завершить гонку в Мехико, по ходу которой уверенно держался в первой десятке. Отказ мотора – точнее, проблемы в одном из цилиндров – вынудили испанского ветерана остановить машину за восемь кругов до финиша.
После этого двукратный чемпион мира позволил себе критику в адрес команды, из которой уходит в конце нынешнего сезона. При этом он сделал упор на то, что проблемы всегда возникают именно с его A521
«Просто потрясающе, что каждый раз сходит одна и та же машина, №14, – в сердцах сказал Алонсо. – Если я верно подсчитал, у меня в этом году сгорели уже пять моторов».
Эстебан Окон, узнав про эти слова, урезонил напарника. Правда, сделал он это так, что защита получилась больше похожей на жалобу.
«В Имоле у меня отказала коробка передач, в Сильверстоуне сломалась машина, в Сингапуре я тоже не финишировал, – напомнил он. – Так что и я могу называть такие случаи. И как по мне, проблемы были у нас обоих».
При этом француз добавил, что согласен с подходом Alpine, где решили перед заморозкой добавить мотору мощности, чтобы потом подтянуть и его надежность.
«Я доволен стратегией Alpine, – объяснил Эстебан. – Ставка на скорость важнее надежности. Команда всегда стремилась именно к этому».
Коллектив из Энстоуна занимает четвертое место в Кубке конструкторов за два Гран При до конца сезона.
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