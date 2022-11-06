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Фернандо Алонсо не смог завершить гонку в Мехико, по ходу которой уверенно держался в первой десятке. Отказ мотора – точнее, проблемы в одном из цилиндров – вынудили испанского ветерана остановить машину за восемь кругов до финиша.

После этого двукратный чемпион мира позволил себе критику в адрес команды, из которой уходит в конце нынешнего сезона. При этом он сделал упор на то, что проблемы всегда возникают именно с его A521

«Просто потрясающе, что каждый раз сходит одна и та же машина, №14, – в сердцах сказал Алонсо. – Если я верно подсчитал, у меня в этом году сгорели уже пять моторов».

Эстебан Окон, узнав про эти слова, урезонил напарника. Правда, сделал он это так, что защита получилась больше похожей на жалобу.

«В Имоле у меня отказала коробка передач, в Сильверстоуне сломалась машина, в Сингапуре я тоже не финишировал, – напомнил он. – Так что и я могу называть такие случаи. И как по мне, проблемы были у нас обоих».

При этом француз добавил, что согласен с подходом Alpine, где решили перед заморозкой добавить мотору мощности, чтобы потом подтянуть и его надежность.

«Я доволен стратегией Alpine, – объяснил Эстебан. – Ставка на скорость важнее надежности. Команда всегда стремилась именно к этому».

Коллектив из Энстоуна занимает четвертое место в Кубке конструкторов за два Гран При до конца сезона.