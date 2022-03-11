Окон возглавил протокол тестов к середине пятницы
Гонщик Alpine на 0,09 секунды опередил Шарля Леклера из Ferrari
Предсезонную подготовку Формулы 1 продолжил очередной тестовый день на трассе в Сахире. В жарких и солнечных условиях, как и накануне, утренняя сессия оказалась не самой быстрой. Никому из гонщиков не удалось перекрыть показанный накануне результат Пьера Гасли (1:33.902) или хотя бы проехать круг быстрее 94 секунд.
Лучши довольно неожиданно стал Эстебан Окон из Alpine – прежде эта команда никогда не входила в число лидеров, но в пятницу сменила ливрею машин на более розовую и сразу вышла в лидеры. Время француза на более мягких сликах С4 составило 1:34.276. При этом он еще и стал вторым по пройденной дистанции.
Впрочем, реальным лидером все же стоит считать Шарля Леклера: гонщик Ferrari хоть и уступил девять сотых, но свой результат показал на более жестком составе С3.
Третью скорость показал Макс Ферстаппен, однако отставание действующего чемпиона превысило 1,5 секунды. При этом в Red Bull посвятили утро работе на длинных сериях, и свой лучший круг голландец и вовсе поставил на жестких сликах С2.
Заезды пришлось прервать красными флагами после пожара на Williams Николя Латифи. Причиной возгорания стал отказ тормозов, вызвавший перегрев. Первые признаки проблем проявились в конце главной прямой, к связке 9/10 поворотов тормоза вовсю дымили, а к 12-му канадец потерял контроль над машиной и закрутился.
Заезды пришлось остановить для эвакуации и очистки трассы на 40 минут, но команда уже заявила, что повреждения оказались не самыми серьезными, потому еще до конца дня FW44 получится вернуть на трассу.
Николя Латифи и горящая Williams FW44
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Лидером по пройденной дистанции стал Джордж Расселл – программе Mercedes вообще не предусматривала погони за скоростью, потому британец остался девятым и предпоследним. Он достаточно долго ездил с большой матрицей датчиков, а позже работал с экспериментальной резиной Pirelli.
В McLaren, где за рулем вновь работал Ландо Норрис, продолжили терять время – накануне гонщик рассказывал о проблемах с тормозами, которые не так просто исправить.
В последние полчаса Haas пришлось прервать работу после поломки в выхлопной системе, а уже под клетчатым флагом на обочине остановился Валттери Боттас – как выяснилось чуть позже, из-за проблем с гидравликой.
Также по ходу заездов пришлось своим ходом добираться до боксов Себастьяну Феттелю, но до этого немец из Aston Martin успел показать четвертое время дня. В его случае причина остановки в районе четвертого поворота оказалась несерьезной, и уже вскоре Себ смог вновь покинуть боксы.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.
Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (положение по итогам утренней сессии 11 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:34.276
|59
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.366
|0,090
|54
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:35.874
|1,598
|45
|4
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:36.020
|1,744
|46
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:36.354
|2,078
|29
|P*
|6
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:36.802
|2,526
|44
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:36.987
|2,711
|25
|8
|Мик Шумахер
|Haas
|1:37.846
|3,570
|23
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:38.585
|4,309
|67
|P*
|10
|Николя Латифи
|Williams
|1:39.845
|5,569
|12
|P*
*экспериментальные шины Pirelli
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