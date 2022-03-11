Окон возглавил протокол тестов к середине пятницы

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Предсезонную подготовку Формулы 1 продолжил очередной тестовый день на трассе в Сахире. В жарких и солнечных условиях, как и накануне, утренняя сессия оказалась не самой быстрой. Никому из гонщиков не удалось перекрыть показанный накануне результат Пьера Гасли (1:33.902) или хотя бы проехать круг быстрее 94 секунд.

Лучши довольно неожиданно стал Эстебан Окон из Alpine – прежде эта команда никогда не входила в число лидеров, но в пятницу сменила ливрею машин на более розовую и сразу вышла в лидеры. Время француза на более мягких сликах С4 составило 1:34.276. При этом он еще и стал вторым по пройденной дистанции.

Впрочем, реальным лидером все же стоит считать Шарля Леклера: гонщик Ferrari хоть и уступил девять сотых, но свой результат показал на более жестком составе С3.

Третью скорость показал Макс Ферстаппен, однако отставание действующего чемпиона превысило 1,5 секунды. При этом в Red Bull посвятили утро работе на длинных сериях, и свой лучший круг голландец и вовсе поставил на жестких сликах С2.

Заезды пришлось прервать красными флагами после пожара на Williams Николя Латифи. Причиной возгорания стал отказ тормозов, вызвавший перегрев. Первые признаки проблем проявились в конце главной прямой, к связке 9/10 поворотов тормоза вовсю дымили, а к 12-му канадец потерял контроль над машиной и закрутился.

Заезды пришлось остановить для эвакуации и очистки трассы на 40 минут, но команда уже заявила, что повреждения оказались не самыми серьезными, потому еще до конца дня FW44 получится вернуть на трассу.

Николя Латифи и горящая Williams FW44 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Лидером по пройденной дистанции стал Джордж Расселл – программе Mercedes вообще не предусматривала погони за скоростью, потому британец остался девятым и предпоследним. Он достаточно долго ездил с большой матрицей датчиков, а позже работал с экспериментальной резиной Pirelli.

В McLaren, где за рулем вновь работал Ландо Норрис, продолжили терять время – накануне гонщик рассказывал о проблемах с тормозами, которые не так просто исправить.

В последние полчаса Haas пришлось прервать работу после поломки в выхлопной системе, а уже под клетчатым флагом на обочине остановился Валттери Боттас – как выяснилось чуть позже, из-за проблем с гидравликой.

Также по ходу заездов пришлось своим ходом добираться до боксов Себастьяну Феттелю, но до этого немец из Aston Martin успел показать четвертое время дня. В его случае причина остановки в районе четвертого поворота оказалась несерьезной, и уже вскоре Себ смог вновь покинуть боксы.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (положение по итогам утренней сессии 11 марта)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Эстебан Окон Alpine 1:34.276 59 2 Шарль Леклер Ferrari 1:34.366 0,090 54 3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:35.874 1,598 45 4 Себастьян Феттель Aston Martin 1:36.020 1,744 46 5 Ландо Норрис McLaren 1:36.354 2,078 29 P* 6 Юки Цунода AlphaTauri 1:36.802 2,526 44 7 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:36.987 2,711 25 8 Мик Шумахер Haas 1:37.846 3,570 23 9 Джордж Расселл Mercedes 1:38.585 4,309 67 P* 10 Николя Латифи Williams 1:39.845 5,569 12 P*

*экспериментальные шины Pirelli