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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу

Часовая сессия между квалификацией и спринтом оказалась небегатой на события, а лучшим в ней неожиданно стал пилот Alpine

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу
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Прежде в Ф1 уже много критиковали вторую тренировку стринтерских Гран При за отсутствие смысла. Этап в Бразилии показал, что упреки обоснованы: не имея возможности работать с настройками и необходимости искать скорость на одном круге, в командах сосредоточились на длинных сериях. из-за чего темп оказался крайне низким. 

Лучшим в итоге стал Эстебан Окон, но его время на уже не новом комплекте мягких сликов Soft составило лишь 1:14.604 – это почти на три секунды хуже, чем у Серхио Переса в пятничной тренировке. Сам мексиканец из Red Bull на этот раз стал вторым (+0,184), тройку замкнул Джордж Расселл из Mercedes (+0,312).

Скорость Alpine четвертым результатом подтвердил Фернандо Алонсо, опередивший на несколько сотых действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Чтобы вторая тройка оказалась составлена из тех же команд, что и первая, ее замкнул Льюис Хэмилтон.

Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал на этот раз девятым, но все равно превзошел обоих пилотов Ferrari.

Williams отдала одну из своих машин Логану Сардженту, которому участие в тренировке принесло балл Суперлицензии. Американец выбрался из кокпита за десять минут до клетчатого флага и больше не показывался на трассе. 

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Результаты второй тренировки Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 France Эстебан Окон Alpine Renault 28 1'14.604  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 36 1'14.788 0.184
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31 1'14.916 0.312
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 29 1'15.049 0.445
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30 1'15.098 0.494
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 33 1'15.137 0.533
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 32 1'15.636 1.032
8 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 40 1'15.684 1.080
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 38 1'15.815 1.211
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 25 1'15.851 1.247
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 38 1'15.856 1.252
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 32 1'15.865 1.261
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 37 1'15.868 1.264
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 28 1'15.994 1.390
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 34 1'16.047 1.443
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 34 1'16.181 1.577
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 43 1'16.263 1.659
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 44 1'16.400 1.796
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 37 1'16.468 1.864
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 28 1'16.480 1.876
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