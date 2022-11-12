Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу
Часовая сессия между квалификацией и спринтом оказалась небегатой на события, а лучшим в ней неожиданно стал пилот Alpine
Прежде в Ф1 уже много критиковали вторую тренировку стринтерских Гран При за отсутствие смысла. Этап в Бразилии показал, что упреки обоснованы: не имея возможности работать с настройками и необходимости искать скорость на одном круге, в командах сосредоточились на длинных сериях. из-за чего темп оказался крайне низким.
Лучшим в итоге стал Эстебан Окон, но его время на уже не новом комплекте мягких сликов Soft составило лишь 1:14.604 – это почти на три секунды хуже, чем у Серхио Переса в пятничной тренировке. Сам мексиканец из Red Bull на этот раз стал вторым (+0,184), тройку замкнул Джордж Расселл из Mercedes (+0,312).
Скорость Alpine четвертым результатом подтвердил Фернандо Алонсо, опередивший на несколько сотых действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Чтобы вторая тройка оказалась составлена из тех же команд, что и первая, ее замкнул Льюис Хэмилтон.
Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал на этот раз девятым, но все равно превзошел обоих пилотов Ferrari.
Williams отдала одну из своих машин Логану Сардженту, которому участие в тренировке принесло балл Суперлицензии. Американец выбрался из кокпита за десять минут до клетчатого флага и больше не показывался на трассе.
Результаты второй тренировки Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|28
|1'14.604
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|36
|1'14.788
|0.184
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1'14.916
|0.312
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|29
|1'15.049
|0.445
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1'15.098
|0.494
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|33
|1'15.137
|0.533
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1'15.636
|1.032
|8
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|40
|1'15.684
|1.080
|9
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|38
|1'15.815
|1.211
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'15.851
|1.247
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|38
|1'15.856
|1.252
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1'15.865
|1.261
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|37
|1'15.868
|1.264
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'15.994
|1.390
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|34
|1'16.047
|1.443
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|34
|1'16.181
|1.577
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|43
|1'16.263
|1.659
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|44
|1'16.400
|1.796
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|37
|1'16.468
|1.864
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|28
|1'16.480
|1.876
|Полные результаты
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