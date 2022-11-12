Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу

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Прежде в Ф1 уже много критиковали вторую тренировку стринтерских Гран При за отсутствие смысла. Этап в Бразилии показал, что упреки обоснованы: не имея возможности работать с настройками и необходимости искать скорость на одном круге, в командах сосредоточились на длинных сериях. из-за чего темп оказался крайне низким.

Лучшим в итоге стал Эстебан Окон, но его время на уже не новом комплекте мягких сликов Soft составило лишь 1:14.604 – это почти на три секунды хуже, чем у Серхио Переса в пятничной тренировке. Сам мексиканец из Red Bull на этот раз стал вторым (+0,184), тройку замкнул Джордж Расселл из Mercedes (+0,312).

Скорость Alpine четвертым результатом подтвердил Фернандо Алонсо, опередивший на несколько сотых действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Чтобы вторая тройка оказалась составлена из тех же команд, что и первая, ее замкнул Льюис Хэмилтон.

Обладатель сенсационного поула Кевин Магнуссен стал на этот раз девятым, но все равно превзошел обоих пилотов Ferrari.

Williams отдала одну из своих машин Логану Сардженту, которому участие в тренировке принесло балл Суперлицензии. Американец выбрался из кокпита за десять минут до клетчатого флага и больше не показывался на трассе.

Результаты второй тренировки Гран При Бразилии