Окон стал в квалификации пятым на машине с поломкой

В нынешней Формуле 1 есть два безоговорочных лидера – это команды Mercedes и Red Bull. Потому все, кто не выступает в их составе, может рассчитывать по скорости только на пятое и последующее места, причем борьба в этой группе складывается очень упорно.

На квалификации Гран При Испании из числа фаворитов выбыл Серхио Перес – мексиканца закрутило на первой быстрой попытке в финале, потому во второй он был осторожнее.

Это значило, что «середняки» вели спор за четвертое место – в итоге оно досталось Шарлю Леклеру, но всего 0,07 секунды гонщику Ferrari уступил Эстебан Окон.

Он рассказал, что потерял время из-за поломки машины, однако не раскрыл, какой именно.

«Я рассчитывал улучшить свое время, но на машине возникла небольшая неисправность, в деталях которой нам сейчас предстоит внимательно разобраться, – объяснил француз в телеинтервью. – Она стоила нам всего одной десятой или около этого, но я расстроен, так как без этого, пожалуй, мог бы стать четвертым. Но в целом мы довольны квалификацией.

Эстебан отметил, что субботние результаты в Барселоне подтверждают прогресс его команды и позволяют рассчитывать на успешную гонку.

«Я очень доволен тем, что стартую из первой пятерки, – отметил он. – Путь к этому оказался долгим, но он показывает, как хорошо мы сейчас работаем.

Меня не устраивало, где мы были на старте сезона, но работа обеих баз [в Энстоуне и Вири] принесла результат и мотивировала меня. Все новинки оказались действенными, и нам надо сохранять такой ритм. Сегодняшний результат подтверждает. что мы действительно сделали шаг вперед.

Наша машина хорошо выглядит в гоночной конфигурации. Мы уже показали в Портимане, насколько быстры. Но думаю, Ferrari станет сложным соперником. Шарль был очень быстр в пятницу».

По итогам трех прошедших Гран При Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов, но от идущей четвертой Скудерии отстает по очкам в три раза.

Дополнительная информация: Том Говард