Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года
Гонщик Alpine повторил свое время, показанное в квалификации недавнего Гран При Абe-Даби, и возглавил протокол. Роберт Шварцман показал за рулем Ferrari восьмой результат
Заезды на «Яс-Марине» должны были стартовать во вторник в 9:00 по местному времени (8:00 Мск), однако приступить к работе команды и шинники Pirelli смогли не сразу. Сначала на 25 минут задержался медицинский вертолет, потом столько же времени продлились красные флаги из-за утечки воды из отеля у трассы.
Еще одна пауза потребовалась несколько позже, когда Джордж Расселл не смог погасить скорость перед шестым поворотом, проехал его по прямой и врезался в барьер, серьезно повредив переднюю правую подвеску. Британец больше не появлялся на трасе, а его команда Mercedes объяснила случившееся технической поломкой.
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после аварии
Быстрейшим из 25 пилотов, садившихся за руль – каждая команда должна была предоставить одну машину гонщику-новичку, а с другой работать по программе Pirelli для испытаний шин 2024 год – стал Эстебан Окон из Alpine.
Француз преодолел в общей сложности 123 круга, время лучшего из которых составило 1:24.393. Что интересно, в субботней квалификации Гран При результат Окона оказался почти в точности таким же – 1:24.391. Этого хватило для 12-й стартовой позиции.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Патрисио О'Уорд, McLaren MCL60
Второй результат довольно неожиданно показал пилот IndyCar Пато О'Уорд за рулем McLaren (1:24.662), протеже Mercedes и вице-чемпион Ф2 Фредерик Вести стал третьим (1:24.679). Считается, что именно по работе датчанина на этих тестах в команде из Брэкли будут принимать решение, есть ли смысл усаживать его в 2024-м за руль Williams.
В пятерку вошли также Серхио Перес, проводивший день в кокпите RB15 (Макса Ферстаппена команда пораньше отпустила домой) и Карлос Сайнс, который стал лучшим по итогам первой половины сессии.
Сменивший испанца Шарль Леклер не смог догнать не только напарника, но и Роберта Шварцмана на другой SF-23. Россиянин показал восьмое время в семи десятых от Окона.
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Роберт Шварцман, Ferrari SF-23
Наибольшую дистанцию за девять часов преодолел запасной пилот Haas Пьетро Фиттипальди – 130 кругов или почти 700 км. В общей сложности 12 гонщиков проехали более сотни кругов.
По ходу финального часа на трассе остановился Аюму Иваса, работавший с AlphaTauri – в руках судей вновь появились красные флаги.
Теперь участники Формулы 1 вернутся на трассу уже в феврале 2024 года.
Результаты тестов Формулы 1 в Абу-Даби
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|1
|Эстебан Окон
|Alpine
|1'24"393
|110
|2
|Пато О'Уорд
|McLaren
|1'24"662
|103
|3
|Фредерик Вести
|Mercedes
|1'24"679
|106
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|1'24"715
|117
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'24"799
|69
|6
|Фернадо Алонсо
|Aston Martin
|1'24"827
|37
|7
|Джек Дуэн
|Alpine
|1'25"038
|108
|8
|Роберт Шварцман
|Ferrari
|1'25"050
|123
|9
|Логан Сарджент
|Williams
|1'25"263
|56
|10
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'25"371
|66
|11
|Тео Пуршер
|Alfa Romeo
|1'25"424
|96
|12
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1'25"554
|123
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1'25"570
|59
|14
|Джейк Деннис
|Red Bull
|1'25"666
|124
|15
|Аюму Иваса
|AlphaTauri
|1'25"753
|96
|16
|Оливер Бирман
|Haas
|1'25"779
|110
|17
|Зак О'Салливан
|Williams
|1'25"842
|50
|18
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1'25"930
|123
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|1'25"940
|130
|20
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'26"283
|58
|21
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1'26"681
|50
|22
|Франко Колапинто
|Williams
|1'26"832
|65
|23
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|1'26"965
|55
|24
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|1'27"387
|106
|25
|Алекс Элбон
|Williams
|1'27"824
|51
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