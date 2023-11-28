Формула 1 Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Отчет о тестах

Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года

Гонщик Alpine повторил свое время, показанное в квалификации недавнего Гран При Абe-Даби, и возглавил протокол. Роберт Шварцман показал за рулем Ferrari восьмой результат

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Эстебан Окон, Alpine A523

Заезды на «Яс-Марине» должны были стартовать во вторник в 9:00 по местному времени (8:00 Мск), однако приступить к работе команды и шинники Pirelli смогли не сразу. Сначала на 25 минут задержался медицинский вертолет, потом столько же времени продлились красные флаги из-за утечки воды из отеля у трассы. 

Еще одна пауза потребовалась несколько позже, когда Джордж Расселл не смог погасить скорость перед шестым поворотом, проехал его по прямой и врезался в барьер, серьезно повредив переднюю правую подвеску. Британец больше не появлялся на трасе, а его команда Mercedes объяснила случившееся технической поломкой.

Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после аварии

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после аварии

Быстрейшим из 25 пилотов, садившихся за руль – каждая команда должна была предоставить одну машину гонщику-новичку, а с другой работать по программе Pirelli для испытаний шин 2024 год – стал Эстебан Окон из Alpine. 

Француз преодолел в общей сложности 123 круга, время лучшего из которых составило 1:24.393. Что интересно, в субботней квалификации Гран При результат Окона оказался почти в точности таким же – 1:24.391. Этого хватило для 12-й стартовой позиции.

Патрисио О'Уорд, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Патрисио О'Уорд, McLaren MCL60

Второй результат довольно неожиданно показал пилот IndyCar Пато О'Уорд за рулем McLaren (1:24.662), протеже Mercedes и вице-чемпион Ф2 Фредерик Вести стал третьим (1:24.679). Считается, что именно по работе датчанина на этих тестах в команде из Брэкли будут принимать решение, есть ли смысл усаживать его в 2024-м за руль Williams

В пятерку вошли также Серхио Перес, проводивший день в кокпите RB15 (Макса Ферстаппена команда пораньше отпустила домой) и Карлос Сайнс, который стал лучшим по итогам первой половины сессии.  

Сменивший испанца Шарль Леклер не смог догнать не только напарника, но и Роберта Шварцмана на другой SF-23. Россиянин показал восьмое время в семи десятых от Окона. 

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Наибольшую дистанцию за девять часов преодолел запасной пилот Haas Пьетро Фиттипальди – 130 кругов или почти 700 км. В общей сложности 12 гонщиков проехали более сотни кругов. 

По ходу финального часа на трассе остановился Аюму Иваса, работавший с AlphaTauri – в руках судей вновь появились красные флаги. 

Теперь участники Формулы 1 вернутся на трассу уже в феврале 2024 года. 

Результаты тестов Формулы 1 в Абу-Даби

Поз. Гонщик Команда Время Круги
1 France Эстебан Окон Alpine 1'24"393 110
2 Mexico Пато О'Уорд McLaren 1'24"662 103
3 Denmark Фредерик Вести Mercedes 1'24"679 106
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'24"715 117
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'24"799 69
6 Spain Фернадо Алонсо Aston Martin 1'24"827 37
7 Australia Джек Дуэн Alpine 1'25"038 108
8 Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari 1'25"050 123
9 United States Логан Сарджент Williams 1'25"263 56
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'25"371 66
11 France Тео Пуршер Alfa Romeo 1'25"424 96
12 Brazil Фелипе Другович Aston Martin 1'25"554 123
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'25"570 59
14 United Kingdom Джейк Деннис Red Bull 1'25"666 124
15 Japan Аюму Иваса AlphaTauri 1'25"753 96
16 United Kingdom Оливер Бирман Haas 1'25"779 110
17 United Kingdom Зак О'Салливан Williams 1'25"842 50
18 Australia Оскар Пиастри McLaren 1'25"930 123
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 1'25"940 130
20 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'26"283 58
21 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'26"681 50
22 Argentina Франко Колапинто Williams 1'26"832 65
23 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 1'26"965 55
24 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1'27"387 106
25 Thailand Алекс Элбон Williams 1'27"824 51

 

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