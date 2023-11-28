Окон стал быстрейшим на финальных тестах Ф1 2023 года

Заезды на «Яс-Марине» должны были стартовать во вторник в 9:00 по местному времени (8:00 Мск), однако приступить к работе команды и шинники Pirelli смогли не сразу. Сначала на 25 минут задержался медицинский вертолет, потом столько же времени продлились красные флаги из-за утечки воды из отеля у трассы.

Еще одна пауза потребовалась несколько позже, когда Джордж Расселл не смог погасить скорость перед шестым поворотом, проехал его по прямой и врезался в барьер, серьезно повредив переднюю правую подвеску. Британец больше не появлялся на трасе, а его команда Mercedes объяснила случившееся технической поломкой.

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Машина Джорджа Расселла, Mercedes F1 W14, после аварии

Быстрейшим из 25 пилотов, садившихся за руль – каждая команда должна была предоставить одну машину гонщику-новичку, а с другой работать по программе Pirelli для испытаний шин 2024 год – стал Эстебан Окон из Alpine.

Француз преодолел в общей сложности 123 круга, время лучшего из которых составило 1:24.393. Что интересно, в субботней квалификации Гран При результат Окона оказался почти в точности таким же – 1:24.391. Этого хватило для 12-й стартовой позиции.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Патрисио О'Уорд, McLaren MCL60

Второй результат довольно неожиданно показал пилот IndyCar Пато О'Уорд за рулем McLaren (1:24.662), протеже Mercedes и вице-чемпион Ф2 Фредерик Вести стал третьим (1:24.679). Считается, что именно по работе датчанина на этих тестах в команде из Брэкли будут принимать решение, есть ли смысл усаживать его в 2024-м за руль Williams.

В пятерку вошли также Серхио Перес, проводивший день в кокпите RB15 (Макса Ферстаппена команда пораньше отпустила домой) и Карлос Сайнс, который стал лучшим по итогам первой половины сессии.

Сменивший испанца Шарль Леклер не смог догнать не только напарника, но и Роберта Шварцмана на другой SF-23. Россиянин показал восьмое время в семи десятых от Окона.

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Наибольшую дистанцию за девять часов преодолел запасной пилот Haas Пьетро Фиттипальди – 130 кругов или почти 700 км. В общей сложности 12 гонщиков проехали более сотни кругов.

По ходу финального часа на трассе остановился Аюму Иваса, работавший с AlphaTauri – в руках судей вновь появились красные флаги.

Теперь участники Формулы 1 вернутся на трассу уже в феврале 2024 года.

Результаты тестов Формулы 1 в Абу-Даби