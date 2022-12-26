Окон сравнил Сафнауэра с прежними руководителями Alpine
Француз признался, что с появлением нового руководителя команды общая атмосфера изменилась в лучшую сторону
Спросите себя – кто возглавлял Alpine в 2021 году, до того, как в Энстоун перешел из Aston Martin Отмар Сафнауэр? Наверняка ответить на этот вопрос будет непросто даже тем, кто внимательно следит за Ф1.
На самом деле, руководство было возложено на бывшего главу Suzuki в MotoGP Давиде Бривио и исполнительного директора Марцина Будковски. Однако этому дуэту не удалось справиться с поставленными задачами.
С появлением Сафнауэра Alpine завершила сезон на четвертом месте в Кубке конструкторов – это лучший результат команды с 2018 года. Но, как отметил Эстебан Окон, изменились не только результаты.
«Я впервые приехал в Энстоун еще в 2010 году, – рассказал французский пилот в интервью Motorsport.com. – Это невероятно, но прошло уже 12 лет. И за это время я увидел множество перемен.
У нас с командой долгосрочные отношения, и это здорово. А еще сейчас у нас сильные лидеры – Отмар, а также Лоран [Росси] и Лука [де Мео, топ-менеджеры Alpine и Renault соответственно]. Думаю, это отличная структура.
Они оказывают на нас давление, но это позитивное давление. В нем нет ничего плохого, ведь ты должен добиваться результата. Так и должно быть – этот прессинг является простым следствием любви к гонкам.
После того, как Лоран, Лука и Отмар объединили усилия, я чувствую себя более расковано и гораздо лучше. Именно это позволяет мне сохранять хладнокровие».
В недавнем прошлом Окон и Сафнауэр вместе работали в Force India
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Окон одержал свою дебютную победу в Ф1 на прошлогоднем Гран При Венгрии, а в сезоне-2022 его лучшим результатом стало четвертое место в Японии. Эстебан не стал скрывать, что цели команды намного выше.
«Пока мы не добились того, чего хотели, – признал он. – Именно поэтому нельзя витать в облаках: нужно работать, и тогда будет ясно, где мы окажемся.
Я поставил себе такую цель и верю, что ее реально достичь. Работа продолжается: каждую неделю я приезжаю на базу и тружусь там.
Я не хочу, чтобы после завершения карьеры сожалеть о том, что не сделал того, что мог – и потому оказался недостаточно высоко. И тут уж все зависит от меня самого».
Контракт Окона с Alpine рассчитан как минимум на два следующих года. В 2023-м его новым напарником вместо ушедшего Фернандо Алонсо станет Пьер Гасли.
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