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Формула 1 / Новость

Окон: Renault вместо Mercedes – облегчение, а не разочарование

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Окон: Renault вместо Mercedes – облегчение, а не разочарование
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 13:54

Французский пилот заверил, что совсем не расстроился из-за того, что не получил места в чемпионской команде.

Эстебан Окон работал тест-пилотом Mercedes в 2019 году и считался претендентом на роль боевого пилота команды вместо Валттери Боттаса. Однако в итоге француз оказался в Renault, где составит пару с Даниэлем Риккардо. Сам Окон уверяет, что такой исход не стал для него разочарованием.

«Я совсем не разочарован, – заверил Окон в интервью RMC. – Я во французской команде с большими амбициями вернуться на высший уровень за несколько лет, так что я вовсе не разочарован. Скорее, я почувствовал облегчение».

Окон также сформулировал собственную и командную цели на сезон-2020: «Амбиции Renault в том, чтобы в следующем году выступить лучше, чем в этом. В этом году мы явно выступили не на нужном уровне, так что команда хочет гораздо лучших результатов. Пятое место не соответствует нашим амбициям.

Теперь надо прогрессировать, улучшать машину и приближаться к первой тройке. Моя личная цель – подняться на подиум. Если это нам удастся, значит, мы сделали большой шаг вперед».

Сезон-2019 Renault завершила на пятом месте в Кубке конструкторов, вместо прошлогоднего четвертого. Причем от McLaren на четвертой позиции французов отделило 54 очка. Лучшим результатом самого Окона остаются пятые места на Гран При Испании и Мексики в 2017 году, достигнутые в составе Force India.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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