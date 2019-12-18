Окон: Renault вместо Mercedes – облегчение, а не разочарование

Эстебан Окон работал тест-пилотом Mercedes в 2019 году и считался претендентом на роль боевого пилота команды вместо Валттери Боттаса. Однако в итоге француз оказался в Renault, где составит пару с Даниэлем Риккардо. Сам Окон уверяет, что такой исход не стал для него разочарованием.

«Я совсем не разочарован, – заверил Окон в интервью RMC. – Я во французской команде с большими амбициями вернуться на высший уровень за несколько лет, так что я вовсе не разочарован. Скорее, я почувствовал облегчение».

Окон также сформулировал собственную и командную цели на сезон-2020: «Амбиции Renault в том, чтобы в следующем году выступить лучше, чем в этом. В этом году мы явно выступили не на нужном уровне, так что команда хочет гораздо лучших результатов. Пятое место не соответствует нашим амбициям.

Теперь надо прогрессировать, улучшать машину и приближаться к первой тройке. Моя личная цель – подняться на подиум. Если это нам удастся, значит, мы сделали большой шаг вперед».

Сезон-2019 Renault завершила на пятом месте в Кубке конструкторов, вместо прошлогоднего четвертого. Причем от McLaren на четвертой позиции французов отделило 54 очка. Лучшим результатом самого Окона остаются пятые места на Гран При Испании и Мексики в 2017 году, достигнутые в составе Force India.