Окон: Renault вместо Mercedes – облегчение, а не разочарование
Французский пилот заверил, что совсем не расстроился из-за того, что не получил места в чемпионской команде.
Эстебан Окон работал тест-пилотом Mercedes в 2019 году и считался претендентом на роль боевого пилота команды вместо Валттери Боттаса. Однако в итоге француз оказался в Renault, где составит пару с Даниэлем Риккардо. Сам Окон уверяет, что такой исход не стал для него разочарованием.
«Я совсем не разочарован, – заверил Окон в интервью RMC. – Я во французской команде с большими амбициями вернуться на высший уровень за несколько лет, так что я вовсе не разочарован. Скорее, я почувствовал облегчение».
Окон также сформулировал собственную и командную цели на сезон-2020: «Амбиции Renault в том, чтобы в следующем году выступить лучше, чем в этом. В этом году мы явно выступили не на нужном уровне, так что команда хочет гораздо лучших результатов. Пятое место не соответствует нашим амбициям.
Теперь надо прогрессировать, улучшать машину и приближаться к первой тройке. Моя личная цель – подняться на подиум. Если это нам удастся, значит, мы сделали большой шаг вперед».
Сезон-2019 Renault завершила на пятом месте в Кубке конструкторов, вместо прошлогоднего четвертого. Причем от McLaren на четвертой позиции французов отделило 54 очка. Лучшим результатом самого Окона остаются пятые места на Гран При Испании и Мексики в 2017 году, достигнутые в составе Force India.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Окон: Renault вместо Mercedes – облегчение, а не разочарование
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