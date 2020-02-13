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Формула 1 / Новость

Окон рассказал, о чем его консультировал Льюис Хэмилтон

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Окон рассказал, о чем его консультировал Льюис Хэмилтон
Автор:
, редактор
Соавтор: Джонатан Нобл
13 февр. 2020 г., 12:55

Шестикратный чемпион Формулы 1 давал Эстебану советы, пока тот искал место на 2020 год. Французский гонщик перечислил, чему научился у Хэмилтона

После двух лет выступлений за Force India Эстебан Окон провел сезон-2020 в качестве резервного пилота Mercedes AMG. Француз признался, что хотя пауза в выступлениях его не порадовала, он извлек много пользы из работы с пилотами чемпионской команды. Особенно с Льюисом Хэмилтоном.

«Это было очень полезно, я увидел, как они ведут дела, – рассказал Окон. – К тому же, я хорошо общался с Льюисом, он давал мне полезные советы. Не только по спортивной части, больше касательно ведения карьеры. Тогда был решающий момент, шли обсуждения, но ничего не было подписано. Он знал, что сказать, как задать мне направление, он оказался среди моих учителей в разных сферах».

По словам Окона, Хэмилтон также рассказывал ему о способах влиять на команду, но француз не стал их выдавать: «Не могу вдаваться в детали, ведь это его секреты. Но меня сильно впечатлило то, как он использует свое время. У него очень занятая жизнь, но если он что-то делает, то на 100%.

Делая что-то, Льюис глубоко погружается, хорошо работает, но как только закончит – раз и переключился. В Формуле 1 с таким легко не справиться. Ты идешь из фанзоны, у тебя остается десять минут на разговор с инженерами, но три из них ты пытаешься сосредоточиться. А он сразу переключается. Думаю, поэтому он так успешен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Эстебан Окон
Автор Иван Матушкин

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