Окон раскритиковал FIA после удара в стену с перегрузкой 51g

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Эстебана Окона закрутило на торможении перед 13-м поворотом по ходу субботней тренировки пятого этапа Ф1. Машину отбросило на бетонный барьер справа, из-за полученных ей повреждений пилот вынужден был пропустить квалификацию.

Гонщик сразу сообщил команде по радио, что не пострадал, однако сработавший датчик перегрузки потребовал его дополнительного осмотра в медицинском центре трассы.

Авария произошла в том же самом месте, что у Карлоса Сайнса днем ранее. Как рассказал сам Эстебан, на пятничном брифинге гонщик Ferrari уже спросил у организаторов Гран При, почему в том месте установлена лишь бетонная стенка, не закрытая, как это принято, энергопоглощающим барьером Tec-Pro.

«Не самый сильный удар вызвал перегрузку 51g, – рассказал Окон репортерам. – И это неприемлемо.

Это не первая авария там, Карлос уже пожаловался руководителю гонок [по ходу пилотского брифинга]. Мы все были там и слышали это – но никто ничего не исправил.

Обсуждение шло вчера вечером. Карлос сказал, что его удар оказался слишком сильным, а повреждения машины – куда серьезнее тех, что можно было ожидать. Меня тоже стукнуло очень чувствительно. Пожалуй, это вообще самый сильный удар в моей карьере.

Вчера пострадал Карлос, сегодня я. FIA стоит активнее бороться за нашу безопасность. Хорошо хоть, что я смогу участвовать в гонке».

Окон рассказал, что в результате аварии ушиб оба колена. И отметил, что в случае использования Tec-Pro его машину успели бы починить к квалификации.

«Когда гонщик уровня Карлоса делает такое предупреждение, к нему как минимум нужно отнестись серьезно, а лучше всего сразу провести переделки, – продолжил француз. – Вчера я не особенно вслушивался [в слова руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха по поводу барьера], но теперь буду внимательно следить за этим».

В интервью Sky Sports сам Сайнс отметил: «Мне жаль, что приходится критиковать, но я еще вчера сказал FIA, что моя авария на второй передаче не может быть настолько жесткой. У меня до сих пор побаливает шея.

Я попросил их поставить туда Tec-Pro, так как это просто бетонная стена. Думаю, теперь Эстебан тоже прочувствовал, что это такое. Это тот случай, когда я просто отказываюсь понимать [бездействие FIA]».