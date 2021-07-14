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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Окон проведет гонку в Сильверстоуне на новом шасси

Автор:
, главный редактор

Команда пошла навстречу гонщику – хотя уверенности, что спад результатов француза как-то связан с машиной, у инженеров нет

Окон проведет гонку в Сильверстоуне на новом шасси

Команда Alpine объявила, что перед Гран При Великобритании автомобиль Эстебана Окона будет собран вокруг нового монокока.

Французский гонщик неплохо начал сезон – в частности, четыре раза подряд (начиная с гонки в Имоле) финишировал в очках, а в квалификациях дважды завоевывал право стартовать с первого ряда. Однако после Гран При Монако в результатах Окона наметился заметный спад. В четырех следующих гонках пилот не набрал ни одного очка – причем в последних двух Гран При по ходу квалификаций не смог пробиться даже в число 15-ти лучших.

После завершения Гран При Австрии гонщик заявил, что попросит команду поменять как можно больше деталей на его автомобиле – допуская, что причиной летних неудач могли стать некие отклонения в ключевых характеристиках машины.

О «серьезных изменениях в конфигурации машины, включая новое шасси» в пресс-релизе команды рассказал ее исполнительный директор Марцин Будковски. Он же сообщил, что пока у коллектива нет точного понимания, связан ли спад результатов Окона с состоянием автомобиля. В связи с этим решение поменять монокок было принято, «чтобы избежать каких-либо сомнений и неуверенности».

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