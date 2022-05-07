Окон пропустит квалификацию после аварии в тренировке

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Эстебан Окон ошибся на торможении перед 13-м поворотом в субботней утренней сессии Гран При Майами. Его машину развернуло и левой стороной бросило в барьер.

Последствия аварии изначально выглядели серьезными, а самого пилота Alpine отправили в медицинский центр для дополнительных проверок.

Но если у гонщика врачи не нашли повреждений, то восстановить машину за два с небольшим часа, оставшихся до старта квалификации, оказалось невозможно – механики обнаружили трещину в шасси.

В социальных сетях команда написала: «С сожалением сообщаем, что Эстебан не примет участия в квалификации. Его шасси получило повреждения в результате удара о барьер, отремонтировать его вовремя невозможно. Сам Эстебан в порядке и выйдет завтра на старт гонки».

Окон продолжит уик-энд на запасном шасси, которое еще должно пройти техническую инспекцию.