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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Окон пропустит квалификацию после аварии в тренировке

Команда Alpine подтвердила, что ее гонщик не сможет побороться за стартовые позиции

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Окон пропустит квалификацию после аварии в тренировке
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Эстебан Окон ошибся на торможении перед 13-м поворотом в субботней утренней сессии Гран При Майами. Его машину развернуло и левой стороной бросило в барьер. 

Последствия аварии изначально выглядели серьезными, а самого пилота Alpine отправили в медицинский центр для дополнительных проверок. 

В социальных сетях команда написала: «С сожалением сообщаем, что Эстебан не примет участия в квалификации. Его шасси получило повреждения в результате удара о барьер, отремонтировать его вовремя невозможно. Сам Эстебан в порядке и выйдет завтра на старт гонки».

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