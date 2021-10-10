Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Пилот Alpine поступил не так как все. Но, похоже, особой разницы, заезжать в боксы или нет, для Эстебана сегодня не было
Эстебан Окон стал единственным пилотом, кто провел всю гонку на Гран При Турции на одном комплекте промежуточных шин. После финиша француз рассказал, как было принято решение обойтись без переобувания и насколько сложно было контролировать машину в финальной части гонки.
«Дело в том, что наши парни немного подустали за выходные – и мы решили не загружать их лишним пит-стопом на этот раз. Но, конечно, это шутка. Я сражался с Феттелем, когда мы начали плотно обсуждать, стоило ли останавливаться. У меня в этот момент был очень хороший темп – и я подумал: просто поедем на этих шинах дальше – а потом уже разберемся.
При этом оставался серьезный вопрос, как долго продержатся передние шины – и в закрытом парке на одной из них можно было увидеть проступивший корд. Думаю, еще один круг – и риск прокола был бы очень высок. И Джовинацци вполне мог меня обойти – думаю, ему хватило бы для этого еще двух поворотов.
На последнем круге я был очень осторожен, старался вообще не заезжать на поребрики – и в итоге за один этот круг проиграл Джовинацци 7 секунд. По большому счету, я просто старался удержаться в пределах асфальта. Так что, решение было рискованным – но риск себя оправдал».
Окон закончил гонку на 10-й позиции после старта с 12-го места – однако позиции пилотом Alpine были отыграны не с помощью тактики, а благодаря проблемам у соперников. Пилот, по ходу заезда пропустивший стартовавшего из задних рядов Карлоса Сайнса, отыграл три позиции благодаря столкновению Фернандо Алонсо с Пьером Гасли, ошибке Юки Цуноды и не оправдавшему себя решению Себастьяна Феттеля перейти на слики.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Следующая новость
Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной