Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы! Следующая / Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Формула 1 / Гран При Турции Новость

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Автор:
, главный редактор

Пилот Alpine поступил не так как все. Но, похоже, особой разницы, заезжать в боксы или нет, для Эстебана сегодня не было

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Эстебан Окон стал единственным пилотом, кто провел всю гонку на Гран При Турции на одном комплекте промежуточных шин. После финиша француз рассказал, как было принято решение обойтись без переобувания и насколько сложно было контролировать машину в финальной части гонки.

«Дело в том, что наши парни немного подустали за выходные – и мы решили не загружать их лишним пит-стопом на этот раз. Но, конечно, это шутка. Я сражался с Феттелем, когда мы начали плотно обсуждать, стоило ли останавливаться. У меня в этот момент был очень хороший темп – и я подумал: просто поедем на этих шинах дальше – а потом уже разберемся.

При этом оставался серьезный вопрос, как долго продержатся передние шины – и в закрытом парке на одной из них можно было увидеть проступивший корд. Думаю, еще один круг – и риск прокола был бы очень высок. И Джовинацци вполне мог меня обойти – думаю, ему хватило бы для этого еще двух поворотов.

На последнем круге я был очень осторожен, старался вообще не заезжать на поребрики – и в итоге за один этот круг проиграл Джовинацци 7 секунд. По большому счету, я просто старался удержаться в пределах асфальта. Так что, решение было рискованным – но риск себя оправдал».

 

Окон закончил гонку на 10-й позиции после старта с 12-го места – однако позиции пилотом Alpine были отыграны не с помощью тактики, а благодаря проблемам у соперников. Пилот, по ходу заезда пропустивший стартовавшего из задних рядов Карлоса Сайнса, отыграл три позиции благодаря столкновению Фернандо Алонсо с Пьером Гасли, ошибке Юки Цуноды и не оправдавшему себя решению Себастьяна Феттеля перейти на слики.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Предыдущая новость

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Следующая новость

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

2 ч
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

2 ч
3
Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

35 мин
4
Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

1 ч
5
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

1 дн
Самое важное:
Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

35мин
Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Формула 1

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

59мин
Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

1 ч
Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

1 ч
Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону
Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

1 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии Мост
WTCR

Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

Риккардо сменили мотор, он стартует последним Гран При Турции
Формула 1

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости Гран При Турции
Формула 1

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

Эстебан Окон Больше от
Эстебан Окон
Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил Гран При Турции
Формула 1

Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона Гран При России
Формула 1

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной Гран При России
Формула 1

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

Alpine Больше от
Alpine
Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной Гран При Турции
Формула 1

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона Гран При Турции
Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1 Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Ферстаппен: Я мог ехать быстрее
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Я мог ехать быстрее

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной
Формула 1 Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

Самое важное:

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1 Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной
Формула 1 Формула 1

Алонсо: В этом сезоне удача явно обходит меня стороной

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1 Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.