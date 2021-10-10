Эстебан Окон стал единственным пилотом, кто провел всю гонку на Гран При Турции на одном комплекте промежуточных шин. После финиша француз рассказал, как было принято решение обойтись без переобувания и насколько сложно было контролировать машину в финальной части гонки.

«Дело в том, что наши парни немного подустали за выходные – и мы решили не загружать их лишним пит-стопом на этот раз. Но, конечно, это шутка. Я сражался с Феттелем, когда мы начали плотно обсуждать, стоило ли останавливаться. У меня в этот момент был очень хороший темп – и я подумал: просто поедем на этих шинах дальше – а потом уже разберемся.

При этом оставался серьезный вопрос, как долго продержатся передние шины – и в закрытом парке на одной из них можно было увидеть проступивший корд. Думаю, еще один круг – и риск прокола был бы очень высок. И Джовинацци вполне мог меня обойти – думаю, ему хватило бы для этого еще двух поворотов.

На последнем круге я был очень осторожен, старался вообще не заезжать на поребрики – и в итоге за один этот круг проиграл Джовинацци 7 секунд. По большому счету, я просто старался удержаться в пределах асфальта. Так что, решение было рискованным – но риск себя оправдал».

Окон закончил гонку на 10-й позиции после старта с 12-го места – однако позиции пилотом Alpine были отыграны не с помощью тактики, а благодаря проблемам у соперников. Пилот, по ходу заезда пропустивший стартовавшего из задних рядов Карлоса Сайнса, отыграл три позиции благодаря столкновению Фернандо Алонсо с Пьером Гасли, ошибке Юки Цуноды и не оправдавшему себя решению Себастьяна Феттеля перейти на слики.