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Формула 1 Новость

Окон признался, что боится Мазепина

Автор:
, Ответственный редактор

По словам пилота Alpine, он действует намного аккуратнее, когда оказывается на трассе рядом с Никитой

Окон признался, что боится Мазепина

Несмотря на все усилия самого гонщика и несомненную поддержку команды Haas, Никите Мазепину пока не удается от негативного имиджа – при этом критику в его адрес приходится слышать не только от болельщиков, но зачастую и от коллег по пелотону. 

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Список тех, кто раскритиковал молодого российского пилота. пополнил Эстебан Окон. Гонщика Alpine, который в нынешнем сезоне еще ни разу не финишировал в шестерке сильнейших, по ходу онлайн-интервью для телеканала Canal+ спросили, поится ли он Мазепина.  

«Да, – со смехом ответил тот. – Когда я оказываюсь рядом с ним на трассе, то действую на 200 процентов осторожнее, если сравнивать со всеми остальными. Приходится проявлять аккуратность».

В 2019 году Окон и Мазепин были коллегами по Racing Point: француз тогда выступал за команду, а россиянин был ее тест-пилотом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team , Alpine
Автор Александр Кабановский

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