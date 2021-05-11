Окон признался, что боится Мазепина

Несмотря на все усилия самого гонщика и несомненную поддержку команды Haas, Никите Мазепину пока не удается от негативного имиджа – при этом критику в его адрес приходится слышать не только от болельщиков, но зачастую и от коллег по пелотону.

Список тех, кто раскритиковал молодого российского пилота. пополнил Эстебан Окон. Гонщика Alpine, который в нынешнем сезоне еще ни разу не финишировал в шестерке сильнейших, по ходу онлайн-интервью для телеканала Canal+ спросили, поится ли он Мазепина.

«Да, – со смехом ответил тот. – Когда я оказываюсь рядом с ним на трассе, то действую на 200 процентов осторожнее, если сравнивать со всеми остальными. Приходится проявлять аккуратность».

В 2019 году Окон и Мазепин были коллегами по Racing Point: француз тогда выступал за команду, а россиянин был ее тест-пилотом.