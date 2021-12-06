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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Окон: Повреждения днища стоили мне места на подиуме

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Пилот Alpine оставался в саудовской гонке третьим до предпоследнего круга, когда его машина получила повреждения

Окон: Повреждения днища стоили мне места на подиуме

Эстебану Окону повезло оказаться лидером на заключительном рестарте гонки в Джидде, и хотя француз не смог составить конкуренцию Максу Ферстаппену с Льюисом Хэмилтоном, он уверенно держался третьим, сдерживая прессинг Валттери Боттаса. 

Даже пропустив финна в какой-то момент, Окон смог было отыграться – но в итоге все же пропустил соперника прямо под клетчатым флагом, отстав всего на одну десятую секунды. 

По словам самого Эстебана, все решили повреждения его автомобиля на предпоследнем круге. 

«Мы внезапно резко утратили скорость, – объяснил он репортерам. – С самого начала в гонке было много контактов. На первоначальном старте мы не разъехались с Юки Цунодой, потом ударились с Льюисом [на втором рестарте].  

В итоге большой фрагмент днища отлетел за два круга до финиша, и я сразу поехал медленнее. Сцепления сзади стало меньше – я подумал, что дело в износе шин. Пришлось использовать всю энергию батареи, чтобы сдерживать Валттери позади.

Но когда мы мчались под клетчатый флаг, заряд кончился, и я остался без электрической мощности. Потому и не смог сопротивляться. Очень обидно, что все это произошло на предпоследнем круге. Впрочем, нам и так изрядно повезло в этот день».

Окон стартовал в Джидде девятым, но смог разом подняться на четвертое место, когда команда решила не проводить ему пит-стоп во время первого выезда машины безопасности. 

После этого француз невольно оказался в самом центре схватки Хэмилтона с Ферстаппеном и повредил переднее крыло на Mercedes во время рестарта. 

«Я считал, что они будут действовать агрессивно друг против друга, – пояснил Эстебан. – Но и мне тоже досталось от них. Я понимал, что первые несколько поворотов будут жаркими, но даже не пробовал пытаться сдержать кого-то из них. 

Понятно, что они намного быстрее, потому я пропустил обоих. Мне не хотелось терять время и портить собственную гонку. Мне надо было ехать как можно быстрее, и это был лучший способ добиться этого. 

А после этого оставалось лишь удерживаться третьим».

Результат Окона практически гарантировал Alpine пятое место в Кубке конструкторов – перед финальным Гран При соперники из AlphaTauri отстают уже на 29 очков. 

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