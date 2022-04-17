Окон пообещал очень скоро увидеть Пиастри на старте Формулы 1

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Несколько недель назад Фернандо Алонсо заявил о намерении остаться в Формуле 1 еще на два-три года, тем самым актуализировав проблему по имени Оскар Пиастри.

Проблема эта в том, что 21-летний австралийский гонщик уже выиграл в младших формулах все, что только можно было выиграть и очевидно заслужил место в Формуле 1, однако из-за отсутствия вакансий вынужден провести год на скамье резервистов команды Alpine.

Заявление Алонсо ставит теперь вопрос: либо Пиастри надо искать место в другой команде, либо самому Алонсо придется это делать, если Alpine принудительно заменит его на австралийца.

В теории можно было оставить Алонсо, а Пиастри взять вместо второго пилота Alpine Эстебана Окона, тем более, что пока он выступает слабее испанского ветерана. Но у Окона уже контракт до 2024 года. А потому он позволил себе смело высказать пожелание, чтобы Пиастри поскорее вышел на старт.

«Оскар – отличный парень, – заявил Окон. – Он очень сильно вовлечен в работу команды, и у него будет насыщенная тестовая программа. С такой программой он будет самым подготовленным пилотом в истории, когда перейдет в основной состав Формулы 1.

Уверен, что скоро это произойдет. Уж не знаю, в какую команду он попадет в итоге, но он этого достоин, а возможность точно появится.

Он же выиграл все главные младшие формулы, он профессионален и упорен. Так что это только вопрос времени».