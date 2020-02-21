Окон помирился с Ферстаппеном после аварии в 2018 году

Эстебан Окон публично подошел к Максу Ферстаппену, чтобы пожать ему руку во время группового фото на предсезонных тестах Формулы 1. Таким образом француз выразил желание помириться с пилотом Red Bull, после их ссоры более, чем годичной давности.

На Гран При Бразилии-2018 Окон, будучи круговым, столкнулся с Ферстаппеном и лишил его победы. После этого голландец много раз критически высказывался в адрес соперника. Сезон-2019 Окон пропускал, но в 2020-м вернулся в Ф1 в составе Renault и решил уладить конфликт.

«Для профессиональных пилотов важно не создавать никаких проблем, – сказал Окон после второго дня тестов. – То, что случилось тогда, уже прошло, и важно этого не повторить. В те дни, когда мы с ним сражались, между нами было напряжение. Но мы всегда были уважительны друг к другу, это важно».