Окон помирился с Ферстаппеном после аварии в 2018 году
Пилот Renault первым подошел к сопернику, которого лишил победы полтора года назад.
Эстебан Окон публично подошел к Максу Ферстаппену, чтобы пожать ему руку во время группового фото на предсезонных тестах Формулы 1. Таким образом француз выразил желание помириться с пилотом Red Bull, после их ссоры более, чем годичной давности.
На Гран При Бразилии-2018 Окон, будучи круговым, столкнулся с Ферстаппеном и лишил его победы. После этого голландец много раз критически высказывался в адрес соперника. Сезон-2019 Окон пропускал, но в 2020-м вернулся в Ф1 в составе Renault и решил уладить конфликт.
«Для профессиональных пилотов важно не создавать никаких проблем, – сказал Окон после второго дня тестов. – То, что случилось тогда, уже прошло, и важно этого не повторить. В те дни, когда мы с ним сражались, между нами было напряжение. Но мы всегда были уважительны друг к другу, это важно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Эстебан Окон
|Автор
|Иван Матушкин
Окон помирился с Ферстаппеном после аварии в 2018 году
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