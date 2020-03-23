Окон поклялся, что не знал про DAS в Mercedes
Бывший резервист чемпионского коллектива заверил, что команда не раскрывала ему тайну своей хитрой новинки
В 2020 году Эстебан Окон вернулся в Формулу 1 в качестве боевого пилота, получив место в Renault. В прошлом сезоне француз исполнял роль резервного гонщика Mercedes и работал на симуляторе. Он продолжал исполнять эти обязанности до конца сезона-2019, хотя о переходе спортсмена в Renault было объявлено еще осенью.
На предсезонных тестах в минувшем феврале Mercedes представила неожиданную новинку – систему двойного руления DAS, которая позволяет пилотам менять развал колес во время движения. Окон рассказал, что не знает, когда команда успела ее подготовить, и ничего о ней не слышал, работая на базе Mercedes.
«Я клянусь, что ничего не знал, – заявил француз в интервью Canal+. – Либо они были очень умны и не показывали мне эту систему, либо придумали ее, когда я уже ушел. Ведь когда сезон кончился, мне уже не позволяли приезжать на базу и работать на симуляторе. Либо они сделали ее тогда, либо вели себя хитро прежде. Я скорее склоняюсь к тому, что они построили систему уже после моего ухода».
Окон также уверен, что Mercedes не могла построить DAS во время его работы, не опробовав систему на симуляторе: «Они точно проверяли ее на симуляторе. Через него проходят все детали, прежде чем их испытают на трассе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Бенжамен Винель
Окон поклялся, что не знал про DAS в Mercedes
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