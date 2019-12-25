Окон подготовил на 2020 год шлем в честь Шумахера

Эстебан Окон вернется в Формулу 1 в качестве боевого пилота в 2020 году. Прошлый сезон француз провел, проводя тесты для Mercedes, но теперь будет выступать за Renault. Команда традиционно выступает в черно-желтых цветах, но на следующий сезон подготовил преимущественно красный шлем. Его дизайн посвящен семикратному чемпиону Ф1 Михаэлю Шумахеру.

«Михаэль Шумахер был для меня примером для подражания, – сказал Окон в интервью Nextgen-Auto. – Он изменил наш спорт и то, как команды смотрят на пилотов. Он поставил планку невероятно высоко.

Дизайн моего шлема отсылает к его шлему. И в следующем году я буду снова выступать в нем. То, что было у меня на тестах в Абу-Даби, еще не финальная версия. Вероятно, в январе-феврале мы внесем еще кое-какие перемены».

Пока лучшим достижением Окона остается восьмое место в чемпионате пилотов в 2017 году. Он ни разу не финишировал в гонке выше пятого места.