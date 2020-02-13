Окон: Отношения с Риккардо намного лучше, чем с Пересом

В 2020 году Эстебан Окон вернется в Формулу 1 в составе Renault. Француз год провел без выступлений после того, как два сезона гонялся за Force India. В составе индийской команды у Окона были проблемы с напарником – Серхио Пересом. Они часто боролись на трассе, порой доходя до столкновений. Но Окон уверен, что с Даниэлем Риккардо подобного не повторится.

«Конечно, я не хочу повторять произошедшего в Force India, атмосфера там была так себе, – сказал Окон. – Мы с Чеко уважали друг друга и не замедляли команду, но атмосфера между нами была плохой. На трассе мы часто оказывались вплотную. Понятно, что это не хорошо, так что не хотелось бы повторения.

С Даниэлем у нас отношения гораздо лучше. И хотя на трассе все будет иначе, ситуация должна остаться лучше [чем с Пересом], если все пойдет как сейчас. Это будет на пользу всем. Конечно, на старте всегда что-то может случиться, но в гонке такое неприемлемо».

Окон ранее уже работал с Renault в качестве резервиста и тест-пилота, что должно помочь ему вписаться в команду: «Я знаю примерно 65-70% членов команды. На базе много новых людей, с которыми я познакомился в этом году. Но в гоночной команде я знаю 70%, так что будет не так трудно устроиться, как в новой команде».