Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали

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Эстебан Окон удивил многих, финишировав восьмым на Гран При Майами. Он смог заработать очки, хотя занимал самое последнее место на стартовой решетке. Француз не смог принять участие в квалификации, так как субботним утром разбил машину по ходу тренировки.

Потеряв управление на жестком торможении перед 13-м поворотом, гонщик не смог избежать разворота и серьезного удара о бетонный барьер.

Как рассказал Окон уже в воскресенье, хоть медики и допустили его к гонке, последствия аварии оказались вовсе не безобидными.

«Хочу поблагодарить парней из команды, потому что после аварии от машины остались просто обломки, – рассказал Эстебан репортерам. – Сиденье в кокпите сорвало с креплений, педали газа и тормоза переломились, само шасси оказалось сломано. К гонке я восстановил физическую форму только на 50%, но все же нам удалось добиться хорошего результата».

Он добавил: «Сильнее всего болели колени и нижняя часть спины. Перегрузка в момент удара составила 51g, это было по-настоящему больно».

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Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По мнению француза, в таких условиях результат гонки имел особую ценность. Он стартовал на сликах Hard и сменил их во время выезда автомобиля безопасности, сэкономив время.

«Думаю, мой прорыв был сродни победе, – объяснил он. – Нам пришлось решать серьезную задачу, но удалось сделать все как надо, от тактики до работы с шинами. Заработать очки, когда физически готов только наполовину, это действительно большое достижение.

Мы сразу решили провести длинный первый отрезок на шинах Hard. Поначалу темп был не особенно высоким, но зато в концовке мне удавалось ехать быстрее соперников».

Эстебан Окон заработал очки в четвертый раз за пять Гран При и сейчас занимает девятое место в личном зачете Ф1.