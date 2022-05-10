Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали
Гонщик Alpine рассказал о подробностях своей субботней аварии, по ходу которой пиковая перегрузка достигла 51g
Эстебан Окон удивил многих, финишировав восьмым на Гран При Майами. Он смог заработать очки, хотя занимал самое последнее место на стартовой решетке. Француз не смог принять участие в квалификации, так как субботним утром разбил машину по ходу тренировки.
Потеряв управление на жестком торможении перед 13-м поворотом, гонщик не смог избежать разворота и серьезного удара о бетонный барьер.
Как рассказал Окон уже в воскресенье, хоть медики и допустили его к гонке, последствия аварии оказались вовсе не безобидными.
«Хочу поблагодарить парней из команды, потому что после аварии от машины остались просто обломки, – рассказал Эстебан репортерам. – Сиденье в кокпите сорвало с креплений, педали газа и тормоза переломились, само шасси оказалось сломано. К гонке я восстановил физическую форму только на 50%, но все же нам удалось добиться хорошего результата».
Он добавил: «Сильнее всего болели колени и нижняя часть спины. Перегрузка в момент удара составила 51g, это было по-настоящему больно».
Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
По мнению француза, в таких условиях результат гонки имел особую ценность. Он стартовал на сликах Hard и сменил их во время выезда автомобиля безопасности, сэкономив время.
«Думаю, мой прорыв был сродни победе, – объяснил он. – Нам пришлось решать серьезную задачу, но удалось сделать все как надо, от тактики до работы с шинами. Заработать очки, когда физически готов только наполовину, это действительно большое достижение.
Мы сразу решили провести длинный первый отрезок на шинах Hard. Поначалу темп был не особенно высоким, но зато в концовке мне удавалось ехать быстрее соперников».
Эстебан Окон заработал очки в четвертый раз за пять Гран При и сейчас занимает девятое место в личном зачете Ф1.
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