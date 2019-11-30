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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Mercedes закрыла Окону доступ в свои боксы

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Mercedes закрыла Окону доступ в свои боксы
Автор:
, Редактор
30 нояб. 2019 г., 11:44

Французский пилот уже начал сотрудничество со своей новой командой Renault, чтобы лучше подготовиться к сезону 2020 года – и это сразу сказалось на свободе его передвижений в паддоке.

Французский гонщик Эстебан Окон, потеряв место в пелотоне, провел 2019 год в роли резервного пилота Mercedes. В следующем сезоне он вернется в гонки, сменив в кокпите Renault Нико Хюлькенберга.

Окон уже примерил форму Renault, однако пока остается запасным пилотом Mercedes. Тем не менее, в Абу-Даби Окон рассказал, что попасть в боксы чемпионов мира он больше не может. 

«Технически у меня пока нет права оказывать какую-либо помощь Renault, – сказал Окон в эфире французского телеканала Canal +. – Но на практике мы уже кое-что обсуждаем, подгоняем сиденье. Я немного поработал на симуляторе. Однако из-за этого вход в боксы Mercedes для меня уже закрыт.

Уже на следующей неделе нас ждут тесты [новых шин Pirelli] с Renault. И я очень ценю такую возможность. Даже Даниэль Риккардо не смог провести тесты за новую команду в прошлом году. Так что это будет хороший шанс подготовиться к следующему сезону».

Тесты в Абу-Даби пройдут 3-4 декабря.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Эстебан Окон
Автор Сергей Иванов

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