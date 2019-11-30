Mercedes закрыла Окону доступ в свои боксы

Французский гонщик Эстебан Окон, потеряв место в пелотоне, провел 2019 год в роли резервного пилота Mercedes. В следующем сезоне он вернется в гонки, сменив в кокпите Renault Нико Хюлькенберга.

Окон уже примерил форму Renault, однако пока остается запасным пилотом Mercedes. Тем не менее, в Абу-Даби Окон рассказал, что попасть в боксы чемпионов мира он больше не может.

«Технически у меня пока нет права оказывать какую-либо помощь Renault, – сказал Окон в эфире французского телеканала Canal +. – Но на практике мы уже кое-что обсуждаем, подгоняем сиденье. Я немного поработал на симуляторе. Однако из-за этого вход в боксы Mercedes для меня уже закрыт.

Уже на следующей неделе нас ждут тесты [новых шин Pirelli] с Renault. И я очень ценю такую возможность. Даже Даниэль Риккардо не смог провести тесты за новую команду в прошлом году. Так что это будет хороший шанс подготовиться к следующему сезону».

Тесты в Абу-Даби пройдут 3-4 декабря.