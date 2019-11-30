Mercedes закрыла Окону доступ в свои боксы
Французский пилот уже начал сотрудничество со своей новой командой Renault, чтобы лучше подготовиться к сезону 2020 года – и это сразу сказалось на свободе его передвижений в паддоке.
Французский гонщик Эстебан Окон, потеряв место в пелотоне, провел 2019 год в роли резервного пилота Mercedes. В следующем сезоне он вернется в гонки, сменив в кокпите Renault Нико Хюлькенберга.
Окон уже примерил форму Renault, однако пока остается запасным пилотом Mercedes. Тем не менее, в Абу-Даби Окон рассказал, что попасть в боксы чемпионов мира он больше не может.
«Технически у меня пока нет права оказывать какую-либо помощь Renault, – сказал Окон в эфире французского телеканала Canal +. – Но на практике мы уже кое-что обсуждаем, подгоняем сиденье. Я немного поработал на симуляторе. Однако из-за этого вход в боксы Mercedes для меня уже закрыт.
Уже на следующей неделе нас ждут тесты [новых шин Pirelli] с Renault. И я очень ценю такую возможность. Даже Даниэль Риккардо не смог провести тесты за новую команду в прошлом году. Так что это будет хороший шанс подготовиться к следующему сезону».
Тесты в Абу-Даби пройдут 3-4 декабря.
Читайте также:
Предыдущая новость
Фото: специальные раскраски шлемов к финальному Гран При сезона
Следующая новость
Феттель: Предпочел бы остаться дома вместо Гран При Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Автор
|Сергей Иванов
Mercedes закрыла Окону доступ в свои боксы
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
10:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
14:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
11:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
14:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
14:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта