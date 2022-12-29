Окон объяснил, почему не станет помогать Гасли в Alpine

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Проведя всю карьеру при поддержке Red Bull, Пьер Гасли разорвал эти отношения в конце 2022-го и сейчас готовится начать новую главу своих выступлений в составе Alpine.

Француза ждут гонки в паре с давним соперником Эстебаном Оконом, который защищает цвета коллектива из Энстоуна с 2020-го. Когда два года назад к дебюту в команде готовился Фернандо Алонсо, Окон помогал двукратному чемпиону мира быстрее адаптироваться после двух пропущенных сезонов.

Однако на вопрос о том, намерен ли он подобным образом содействовать и Гасли, гонщик ответил отрицательно.

«Я не думаю, что ему нужна серьезная помощь, – объяснил он Motorsport.com. – Пьер очень опытен. Он выступал за разные команды, а до того провел немало тестов.

Понятно, что понимание машины и работа с ней – это процесс непрерывного обучения. У нас с командой уже есть ключевые знания, но думаю, как и в случае с Фернандо, важнее всего совместно обсуждать все вопросы.

Первостепенная задача – добиться темпа, который позволит показывать высокие результаты, а для этого нужно давать команде обратную связь.

Я уже опробовал кое-какие детали машины 2023 года, и результаты обнадежили. Я бы сказал, получилось очень быстро. Да, пока речь только о симуляторе, но ощущения позитивные. Нам нужно продолжать движение в этом направлении, и Пьер здорово поможет этому».

Гасли за рулем Alpine A522 на тестах в Абу-Даби Фото: Alpine

Еще до Формулы 1 Гасли и Окон сначала были хорошими друзьями, но затем всерьез поссорились. Эстебан подтвердил, что вся эта история давно осталась в прошлом.

«Я понимаю, как вам [репортерам] хочется везде отыскать скандал для своих статей, – сказал француз. – Но тут никакого скандала давным-давно нет.

Когда у нас была первая встреча с боссами, мы отлично поболтали минут 10-15, вспомнили времена молодости и я даже выложил в социальные сети фото, как мой отец ставит нам обоим колеса на карты. Нам там по шесть-семь лет.

Это интересная история. Мы оба из одного региона, вместе тренировались. Первый раз, когда Пьер проехал на спортивном карте, это был мой карт. Просто невероятно.

А теперь, думаю, мы сможем написать отличную совместную историю для команды».