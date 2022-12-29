Окон объяснил, почему не станет помогать Гасли в Alpine
По мнению Эстебана, его новый напарник и так знает и умеет достаточно, потому дополнительная помощь ему просто не нужна
Проведя всю карьеру при поддержке Red Bull, Пьер Гасли разорвал эти отношения в конце 2022-го и сейчас готовится начать новую главу своих выступлений в составе Alpine.
Француза ждут гонки в паре с давним соперником Эстебаном Оконом, который защищает цвета коллектива из Энстоуна с 2020-го. Когда два года назад к дебюту в команде готовился Фернандо Алонсо, Окон помогал двукратному чемпиону мира быстрее адаптироваться после двух пропущенных сезонов.
Однако на вопрос о том, намерен ли он подобным образом содействовать и Гасли, гонщик ответил отрицательно.
«Я не думаю, что ему нужна серьезная помощь, – объяснил он Motorsport.com. – Пьер очень опытен. Он выступал за разные команды, а до того провел немало тестов.
Понятно, что понимание машины и работа с ней – это процесс непрерывного обучения. У нас с командой уже есть ключевые знания, но думаю, как и в случае с Фернандо, важнее всего совместно обсуждать все вопросы.
Первостепенная задача – добиться темпа, который позволит показывать высокие результаты, а для этого нужно давать команде обратную связь.
Я уже опробовал кое-какие детали машины 2023 года, и результаты обнадежили. Я бы сказал, получилось очень быстро. Да, пока речь только о симуляторе, но ощущения позитивные. Нам нужно продолжать движение в этом направлении, и Пьер здорово поможет этому».
Гасли за рулем Alpine A522 на тестах в Абу-Даби
Фото: Alpine
Еще до Формулы 1 Гасли и Окон сначала были хорошими друзьями, но затем всерьез поссорились. Эстебан подтвердил, что вся эта история давно осталась в прошлом.
«Я понимаю, как вам [репортерам] хочется везде отыскать скандал для своих статей, – сказал француз. – Но тут никакого скандала давным-давно нет.
Когда у нас была первая встреча с боссами, мы отлично поболтали минут 10-15, вспомнили времена молодости и я даже выложил в социальные сети фото, как мой отец ставит нам обоим колеса на карты. Нам там по шесть-семь лет.
Это интересная история. Мы оба из одного региона, вместе тренировались. Первый раз, когда Пьер проехал на спортивном карте, это был мой карт. Просто невероятно.
А теперь, думаю, мы сможем написать отличную совместную историю для команды».
Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли
Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды
Самое важное:
Покорители пустыни. Все, что нужно знать о стартующем «Дакаре»
Участники знаменитой внедорожной гонки вступят в борьбу в последний день старого года. Мы собрали информацию о маршруте, классах, и главных фаворитах
Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры
По мнению эксперта-индийца, Себ станет отличным руководителем молодежной программы Red Bull
Закончилась ли в Ф1 эпоха доминирования Mercedes? Вольф ответил
Глава команды озвучил главные итоги прошедшего сезона и предсказал, чего можно ожидать в 2023-м
Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Участники знаменитого марафона вступят в борьбу 31 декабря. А пока у них есть возможность в последний раз проверить свою технику в Аравийской пустыне
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.