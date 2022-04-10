Окон объяснил, что помешало ему догнать Алонсо

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Несмотря на победу в Венгрии, Эстебан Окон завершил сезон 2021 года на более низкой позиции в личном зачете, чем его партнер по Alpine Фернандо Алонсо. Однако в целом гонщики были близки по скорости, что подтвердили и первые гонки нынешнего сезона.

Но Гран При Австралии проходил по иному сценарию: Алонсо смог найти скорость и лишь из-за целой череды неудачных событий не смог воплотить ее в результат. Поломка в квалификации лишила Фернандо хорошей стартовой позиции, а в воскресенье ситуация тольео усугубилась.

Окон финишировал седьмым, но честно признал, что не особенно доволен этим.

«Этап принес мне смешанные эмоции, – объяснил француз. – В этот раз, учитывая форму машины, можно было добиться чуть большего. С другой стороны, седьмое место – это неплохо, я заработал очки в третьей гонке их трех. Но если бы в квалификации получилось пробиться в первую пятерку, то и в гонке реально было рассчитывать на такой результат».

Он уточнил: «Похоже, мы избрали неверное направление в работе с машиной по ходу уик-энда. По итогам пятницы решили двигаться не в ту сторону [что Алонсо]. Наверное, стоило все же действовать одинаково. Наш вариант не сработал. Но даже после этого мы все равно заработали шесть очков и получили полезные знания».

Эстебан отказался вдаваться в детали ошибки команды: «Мы слишком близко к лидерам, чтобы говорить о таком».

Дополнительная информация: Адам Купер