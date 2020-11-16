Даниэль Риккардо и Эстебан Окон занимали на решетке стамбульского этапа пятую и седьмую позиции. На пути до первого торможения они успели обойти соперников из Red Bull, но после этого между их машинами произошел контакт.

Австралиец поддел заднее колесо партнера по команде, того закрутило, а сам Даниэль потерял скорость. После этого гонка пошла для Renault совсем не по тому сценарию, на который можно было рассчитывать.

«Старт вышел просто блестящим, пожалуй, лучшим для меня в этом году, – рассказал Окон на вечерней медиа-сессии. – Я вышел на третье место, но, к сожалению, в первом повороте произошло столкновение. Льюис [Хэмилтон] был внутри Даниэля, Даниэль распрямил траекторию и задел мое колесо. Из-за этого меня закрутило».

На этом неприятности Эстебана далеко не закончились. «Я поехал дальше, машина по-прежнему была в хорошей форме. Все обошлось не так и плохо, – объяснил он. – Но затем Валттери [Боттас] ошибся на торможении и влетел в меня в девятом повороте. Две аварии за круг. После второй пришлось ехать в боксы с проколом, и это окончательно все испортило».

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По мнению француза, который финишировал только 11-м, хороший старт давал ему возможность на многое рассчитывать в гонке: «Понятно, что третье место я бы не удержал. Но пятое или шестое было вполне реальным, учитывая наш темп в гонке».

Риккардо, со своей стороны, рассказал, что в первом повороте ему просто некуда было деваться.

«Я с самого начала знал, что гонка будет безумной, – объяснил он. – Это один из тех случаев, когда ты явно имеешь шанс извлечь пользу. Однако с первого же поворота все пошло для нас не так.

Я уже посмотрел повторы, и сейчас мне важно убедиться, что в тот момент у меня просто не было возможности действовать иначе и избежать контакта с Эстебаном.

Я хорошо стартовал, но воспользоваться этим не получилось: Эстебан уже был снаружи, а потом Льюис совершил изящный маневр внутрь. Я оказался зажат, и деваться было некуда. Жаль, что так вышло».

Даниэль финишировал в Турции десятым. Заработав всего одно очко, Renault разом опустилась в Кубке конструкторов с третьего места на пятое.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл