Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса

Поделились
Комментарии
Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса
Автор:
, Ответственный редактор

Пилоты Renault столкнулись в первом же повороте Гран При Турции, испортив себе гонку и лишив команду важных очков…

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон занимали на решетке стамбульского этапа пятую и седьмую позиции. На пути до первого торможения они успели обойти соперников из Red Bull, но после этого между их машинами произошел контакт. 

Австралиец поддел заднее колесо партнера по команде, того закрутило, а сам Даниэль потерял скорость. После этого гонка пошла для Renault совсем не по тому сценарию, на который можно было рассчитывать. 

«Старт вышел просто блестящим, пожалуй, лучшим для меня в этом году, – рассказал Окон на вечерней медиа-сессии. –  Я вышел на третье место, но, к сожалению, в первом повороте произошло столкновение. Льюис [Хэмилтон] был внутри Даниэля, Даниэль распрямил траекторию и задел мое колесо. Из-за этого меня закрутило».

На этом неприятности Эстебана далеко не закончились. «Я поехал дальше, машина по-прежнему была в хорошей форме. Все обошлось не так и плохо, – объяснил он. – Но затем Валттери [Боттас] ошибся на торможении и влетел в меня в девятом повороте. Две аварии за круг. После второй пришлось ехать в боксы с проколом, и это окончательно все испортило».

Читайте также:

По мнению француза, который финишировал только 11-м, хороший старт давал ему возможность на многое рассчитывать в гонке: «Понятно, что третье место я бы не удержал. Но пятое или шестое было вполне реальным, учитывая наш темп в гонке».

Риккардо, со своей стороны, рассказал, что в первом повороте ему просто некуда было деваться. 

«Я с самого начала знал, что гонка будет безумной, – объяснил он. – Это один из тех случаев, когда ты явно имеешь шанс извлечь пользу. Однако с первого же поворота все пошло для нас не так. 

Я уже посмотрел повторы, и сейчас мне важно убедиться, что в тот момент у меня просто не было возможности действовать иначе и избежать контакта с Эстебаном.

Я хорошо стартовал, но воспользоваться этим не получилось: Эстебан уже был снаружи, а потом Льюис совершил изящный маневр внутрь. Я оказался зажат, и деваться было некуда. Жаль, что так вышло».

Даниэль финишировал в Турции десятым. Заработав всего одно очко, Renault разом опустилась в Кубке конструкторов с третьего места на пятое.

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Предыдущая новость

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Следующая новость

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Эстебан Окон
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Самое важное:

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Лучшие фото Гран При Турции: воскресенье
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Турции: воскресенье

Самое читаемое

1
Формула 1

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

2
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

20ч
3
Формула 1

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

17ч
4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

21ч
5
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

21ч

Самое важное:

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Формула 1

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса
Формула 1

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции
Формула 1

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Лучшие фото Гран При Турции: воскресенье
Формула 1

Лучшие фото Гран При Турции: воскресенье

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки
Формула 1

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.