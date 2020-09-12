Окон о вылете в квалификации: Я был быстрым, но перестарался

Эстебан Окон стартует десятым в Гран При Тосканы. Он стал единственным участником финала квалификации, кто не показал никакого времени, так как на своем быстром круге допустил ошибку и вылетел на гравий.

Разговаривая с журналистами после квалификации, Окон признался, что слишком сильно стремился оказаться повыше на стартовой решетке, так как машина позволяла ехать быстрее.

«На самом деле мы очень быстры на этой трассе, – заявил пилот Renault. – Во второй части квалификации я допустил небольшую ошибку, так что судить о нашей скорости по тому времени не стоит. И зная это, я старался ехать на пределе в финале квалификации, и, увы, перестарался.

Однако я все еще стартую десятым и надеюсь в гонке подняться повыше. Тут широкие первый и второй повороты, в которых машины помещаются в несколько рядов, так что на старте будет нелегко и есть возможность отыграть позиции».