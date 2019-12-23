Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

Поделились
Комментарии
Окон не удивился победе Леклера над Феттелем
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 19:10

Французский пилот считает преимущество новичка Ferrari над четырехкратным чемпионом мира вполне предсказуемым.

В прошедшем сезоне Шарль Леклер нанес Себастьяну Феттелю первое поражение во внутрикомандной дуэли с 2014 года. Дебютант Ferrari обошел четырехкратного чемпиона мира и по победам, и по поулам, и по очкам, набранным за сезон. Такой результат можно было бы счесть сенсационным, однако гонщик Renault Эстебан Окон полагает его предсказуемым.

«Шарль заслужил все, что с ним произошло, и я нисколько не удивлен, – сказал Окон в интервью французскому изданию NextGen. – Я говорил, что если у него будет машина, позволяющая завоевывать поулы и победы – он завоюет. И я также говорил, что он опередит Феттеля».

По мнению Окона, соперничество с Леклером положительно сказалось и на нем.

«Мы всю карьеру боролись с ним, Максом Ферстаппеном, Пьером Гасли чтобы попасть в Ф1, – сказал француз. – Это мотивировало нас и позволило поднять свой уровень».

Леклер перешел в Ferrari из Sauber в конце прошлого года. За сезон он одержал две победы, завоевал семь поулов и закончил чемпионат на четвертом месте. 

Окон в 2019 году в Ф1 не выступал, выполняя роль тест-пилота Mercedes. В 2020 году он будет выступать за Renault.

Читайте также:

Следующая новость
Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной

Предыдущая новость

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Эстебан Окон , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату

2
Формула 1

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным неудачником 2019 года?

3
Формула 1

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

4
Формула 1

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

5
Формула 1

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем
F1

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной
F1

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких
F1

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
F1

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
F1

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.