Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

В прошедшем сезоне Шарль Леклер нанес Себастьяну Феттелю первое поражение во внутрикомандной дуэли с 2014 года. Дебютант Ferrari обошел четырехкратного чемпиона мира и по победам, и по поулам, и по очкам, набранным за сезон. Такой результат можно было бы счесть сенсационным, однако гонщик Renault Эстебан Окон полагает его предсказуемым.

«Шарль заслужил все, что с ним произошло, и я нисколько не удивлен, – сказал Окон в интервью французскому изданию NextGen. – Я говорил, что если у него будет машина, позволяющая завоевывать поулы и победы – он завоюет. И я также говорил, что он опередит Феттеля».

По мнению Окона, соперничество с Леклером положительно сказалось и на нем.

«Мы всю карьеру боролись с ним, Максом Ферстаппеном, Пьером Гасли чтобы попасть в Ф1, – сказал француз. – Это мотивировало нас и позволило поднять свой уровень».

Леклер перешел в Ferrari из Sauber в конце прошлого года. За сезон он одержал две победы, завоевал семь поулов и закончил чемпионат на четвертом месте.

Окон в 2019 году в Ф1 не выступал, выполняя роль тест-пилота Mercedes. В 2020 году он будет выступать за Renault.