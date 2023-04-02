Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

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Попытка дать рестарт за два круга до финиша Гран При Австралии привела к полному хаосу: не считая Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном, которые успели проскочить по чистой трассе, почти всем остальным пришлось или выезжать с асфальта, или уворачиваться от обломков, или – в худшем случае – выбираться из разбитых машин.

Карлос Сайнс поддел Aston Martin Фернандо Алонсо, того закрутило, всем остальным пришлось отруливать, что привело к эффекту домино.

Во второй половине десятки Пьер Гасли, которому пришлось выезжать на гравий, вернулся на трассу в опасной близости от наказывающего сзади своего партнера по Alpine Эстебана Окона.

Гонщикам не удалось избежать контакта, что привело к ударам о барьер и двум сильно поврежденным машинам. Вместо десятка очков, которые были у команды почти в кармане, французам пришлось уезжать из Мельбурна ни с чем.

Окон сказал, что не имеет претензий к Гасли, и назвал причиной аварии общую атмосферу в пелотоне.

«Честно говоря, старт привел к полному хаосу, – сказал Эстебан. – Я мог врезаться в совершенно любую машину. Многие выезжали обратно на асфальт, Пьер просто оказался среди них. Я не в претензии.

Он сам подошел и извинился. На его месте мог оказаться кто угодно».

Окон продолжил: «Мои шины были нормально прогреты – я не ощущал, что машина сильно скользит. Но солнце уже было очень низко, из-за чего оказалось сложно что-нибудь рассмотреть.

И все же, некоторые действовали в первом повороте прямо-таки самоубийственно, как Ник де Врис на внутренней траектории. Понятно, что когда соперники рядом, есть шанс заметно улучшить позицию. Но некоторые явно зашли слишком далеко».

Гасли и вовсе отказался от комментариев после аварии с партнером по команде: «Все, что я могу сейчас сказать – мы даже не ждали, что сможем большую часть дистанции вести борьбу с Ferrari [Сайнса], Алонсо и Хэмилтоном. Я чувствовал себя за рулем очень уверенно.

Все складывалось так здорово, но про красный флаг перед финишем и рестарт я просто не хочу говорить. Я чувствовал себя просто подавленным, глядя, как все остальные заканчивают гонку».

Столкновение Окона и Гасли вошло в список эпизодов, которые судьи должны разобрать после финиша. Если Пьера признают виновным и присудят как минимум два штрафных балла, он, кроме того, пропустит ближайший Гран При за достижение предусмотренной регламентом отметки в 12 баллов за 12 месяцев.