В нынешнем сезоне мотористы Renault будут работать лишь с собственной заводской командой, которая зимой сменила название на Alpine. По мнению Эстебана Окона, инженеры из Вири-Шатойона смогли добиться ощутимого прогресса в сравнении с прошлым сезоном.

«Думаю, это определенно шаг вперед, – сказал гонщик. – Команда поработала над несколькими областями, и уже на тестах мы видели улучшения. Правила изменились не так сильно, потому у команд появились новые идеи и мысли, что можно сделать.

Полагаю, это лучшая силовая установка, которую мне доводилось использовать по ходу всей карьеры. Но с остальными ее сравнивать сложно».

Окон, прежде входивший в молодежную программу Mercedes, не раз имел возможность поработать на машине чемпионов мира на тестах. Кроме того, за время выступлений в Ф1 он пилотировал технику Manor, Force India и Racing Point – эти команды также использовали двигатели из Бриксуорта.

По итогам первой тренировки в Бахрейне Окон и его напарник Фернандо Алонсо стали по скорости только 15-м и 16-м. Им удалось оставить позади лишь соперников из Williams и Haas.

Дополнительная информация: Тома Ховард