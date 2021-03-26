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Формула 1 / Новость

Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

У француза был большой опыт работы с силовыми установками Mercedes – но все они, по его словам, уступают нынешнему двигателю Renault

Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил

В нынешнем сезоне мотористы Renault будут работать лишь с собственной заводской командой, которая зимой сменила название на Alpine. По мнению Эстебана Окона, инженеры из Вири-Шатойона смогли добиться ощутимого прогресса в сравнении с прошлым сезоном. 

«Думаю, это определенно шаг вперед, – сказал гонщик. – Команда поработала над несколькими областями, и уже на тестах мы видели улучшения. Правила изменились не так сильно, потому у команд появились новые идеи и мысли, что можно сделать.  

Полагаю, это лучшая силовая установка, которую мне доводилось использовать по ходу всей карьеры. Но с остальными ее сравнивать сложно». 

Окон, прежде входивший в молодежную программу Mercedes, не раз имел возможность поработать на машине чемпионов мира на тестах. Кроме того, за время выступлений в Ф1 он пилотировал технику Manor, Force India и Racing Point – эти команды также использовали двигатели из Бриксуорта.

По итогам первой тренировки в Бахрейне Окон и его напарник Фернандо Алонсо стали по скорости только 15-м и 16-м. Им удалось оставить позади лишь соперников из Williams и Haas. 

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Дополнительная информация: Тома Ховард

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Alpine
Автор Джонатан Нобл

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