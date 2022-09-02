Окон назвал идеального напарника на 2023 год
Пока слухи сватают в команду из Энстоуна Пьера Гасли, ее нынешний гонщик явно рассчитывает получить другого напарника
Упустив за неполный месяц Фернандо Алонсо с Оскаром Пиастри, команда Alpine сейчас вынуждена искать себе гонщика на 2023 год в напарники к Эстебану Окону.
В паддоке ходит множество сплетен о возможных кандидатах, по ходу прошлого этапа в Спа в их число вошел Мик Шумахер – появляется все больше сигналов, что немцу не удастся остаться в Haas.
Перед стартом этапа в Зандфорте репортеры спросили Окона, кого тот хотел бы видеть партнером по команде в новом сезоне.
«Люди знают мой выбор, – ответил тот. – Если спросят меня, я предпочту Мика, если он нигде не будет занят на следующий год.
Для меня, кто бы ни пришел, важно будет концентрироваться на собственной работе, на совершенствовании машины, на том, чтобы тащить команду вперед. Это то, чем я хочу заниматься».
Говоря про Мика, французский пилот добавил: «Он уже продемонстрировал свой талант в молодежных категориях, где был очень быстр. В Формуле 1 порой непросто добиваться результатов, если машина не позволяет тебе этого. У меня самого было так первое время [в составе Manor].
Уверен, что он классный парень, что сможет выступать очень сильно, получив достойную технику. А у Alpine сейчас именно такая.
Это лишь мое мнение. Решение принимает команда, я не влияю на него. Но им известны мои предпочтения».
Ранее Кевин Магнуссен усомнился в том, что Даниэль Риккардо сможет принести пользу команде Haas.
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