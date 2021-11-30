Окон назвал дебют Пиастри в Формуле 1 неизбежным

Оскар Пиастри сейчас лидирует в Формуле 2 и имеет хорошие шансы уже в дебютном сезоне стать сильнейшим в главной молодежной серии поддержки Ф1.

Несмотря на очевидный пилотский талант, австралиец точно не сможет в 2022 году перейти в чемпионат мира – его считали претендентом на место в Alfa Romeo, но в итоге команда выбрала Гуанью Чжоу, который идет в Ф2 вторым.

Оскар уже объявил, что в новом сезоне не планирует выступать в гонках и намерен сосредоточиться на работе резервного гонщика Alpine. Однако призовой пилот коллектива из Энстоуна Эстебан Окон уверен, что рано или поздно Пиастри неизбежно окажется в Ф1.

Француз на собственном опыте знает, какие повороты порой случаются на карьерном пути: после титула в Ф3 он вынужден был стартовать в DTM, затем провел полсезона с Manor, а затем был уволен из Force India и провел год без гонок.

«Мне не раз приходилось целый год смотреть на гонки со стороны, – рассказал Эстебан. – Но я думаю, что Оскар обязательно присоединится к нам [в Ф1], это лишь вопрос времени.

Он невероятно талантлив, он выигрывал титулы едва ли не везде, где гонялся. И сейчас готов пополнить этот список в Формуле 2».

Окон добавил, что год в качестве резервного пилота поможет Пиастри стать сильнее и лучше подготовиться к последующим стартам.

«Безусловно, никому из гонщиков не нравится ждать, – объяснил он. – Но если уж приходится, то лучше всего в это время изучать, как что устроено.

Я сам действовал именно так: старался собрать как можно больше информации, чтобы использовать ее, когда окажусь в кокпите. Мне это удалось – и я уверен, что ему тоже удастся».

Также пилот Alpine похвалил Чжоу, с которым познакомился в нынешнем сезоне.

«Здорово, что он смог попасть в Ф1, – отметил француз. – Мы смогли поработать вместе, в пятницу в Австрии он пилотировал мою машину.

Этот парень очень быстро освоился с техникой Формулы 1 и стал продвигаться вперед. Я не думаю, что он будет долго разбираться с тем, как поехать быстро. И, разумеется, желаю ему успехов».