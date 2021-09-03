Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Эстебан Окон показал 3-е время на пятничных тренировках Гран При Нидерландов. И хотя результатам практик не принято придавать большого значения, после недавней победы в Гран При Венгрии к локальным успехам пилота Alpine невольно присматриваются чуть тщательнее, чем к достижениям других гонщиков из команд-середняков.

В общении с журналистами после завершения сегодняшних тренировок француз рассказал, что положение в итоговом протоколе его не слишком удивило – на фоне более чем позитивных ощущений от поведения машины по ходу заездов.

«Машина сегодня выглядела очень сильно, – в частности сказал Окон. – Думаю, сейчас она ближе к идеальному балансу, чем в любой другой момент этого сезона. Похоже, что конфигурация трассы нам серьезно помогает. Наша машина сегодня отлично цеплялась за асфальт и была хорошо сбалансированной – ей было очень приятно управлять.

Конечно, нам помогла работа на симуляторе. Когда мы выехали на трассу, нам не пришлось начинать с чистого листа – у нас в распоряжении были заранее разработанные настройки. И они оказались очень хорошими. Конечно, мы их корректировали по ходу работы на трассе – но в целом с помощью симулятора нам удалось заложить неплохой фундамент. И освободить время, которые здесь мы можем потратить на тонкую настройку машины».