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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

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, главный редактор

Пилот Alpine рассчитывает, что за хорошим временем в пятничных тренировках последуют и достойные результаты главных заездов уик-энда

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Эстебан Окон показал 3-е время на пятничных тренировках Гран При Нидерландов. И хотя результатам практик не принято придавать большого значения, после недавней победы в Гран При Венгрии к локальным успехам пилота Alpine невольно присматриваются чуть тщательнее, чем к достижениям других гонщиков из команд-середняков.

В общении с журналистами после завершения сегодняшних тренировок француз рассказал, что положение в итоговом протоколе его не слишком удивило – на фоне более чем позитивных ощущений от поведения машины по ходу заездов.

«Машина сегодня выглядела очень сильно, – в частности сказал Окон. – Думаю, сейчас она ближе к идеальному балансу, чем в любой другой момент этого сезона. Похоже, что конфигурация трассы нам серьезно помогает. Наша машина сегодня отлично цеплялась за асфальт и была хорошо сбалансированной – ей было очень приятно управлять.

Конечно, нам помогла работа на симуляторе. Когда мы выехали на трассу, нам не пришлось начинать с чистого листа – у нас в распоряжении были заранее разработанные настройки. И они оказались очень хорошими. Конечно, мы их корректировали по ходу работы на трассе – но в целом с помощью симулятора нам удалось заложить неплохой фундамент. И освободить время, которые здесь мы можем потратить на тонкую настройку машины».

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