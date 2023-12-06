Окон назвал 2023-й годом упущенных возможностей

Эстебан Окон финишировал третьим в Монако, а в Лас-Вегасе пробился с 16-го места на четвертое. Но в большинстве остальных гонок он не сумел проявить себя, причем сразу семь раз не добрался до финиша – и установил по этому малоприятному показателю антирекорд сезона.

Все это отбросило Окона на 12-ю строчку в итоговой классификации Ф1 и навело на довольно-таки философские мысли.

«Думаю, было и немало хорошего, мы использовали несколько очень важных шансов, – сказал Эстебан, подводя итоги чемпионата. – Но если говорить в целом, мы не показали стабильности.

А еще было слишком много сходов. В общей сложности, кажется, их набралось девять [включая спринты]. Это дорого нам стоило.

Если бы не проблемы с коробкой передач в Сингапуре и контакт с Оскаром [Пиастри] в Остине, я точно поднялся бы в десятку. Так что надо признать, мы в известной степени упустили свои возможности».

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Эстебан Окон, Alpine F1 Team

Гонщик Alpine продолжил: «Все время со 2 января и до самого старта тестов я проведу в режиме полноценных тренировок и буду заниматься так, как делал это в 2022-м. Никаких радостей жизни, все ради гонок. В этот раз мы действовали иначе и набрали слишком уж много разных внегоночных мероприятий.

Но с нового года все будет иначе. Я вернусь в боевой режим и буду концентрироваться на главном. До этого, конечно, нас ждет рождественская вечеринка с командой, но уж потом точно придет время симулятора.

Также я на пару дней съезжу к семье, ведь уже давно не видел родных. В декабре повидаюсь с друзьями, с Миком [Шумахером, который стал пилотом Alpine в марафонских гонках], с разными знакомыми. Ну а потом надо будет с головой погрузиться в подготовку к сезону».