Окон начнет обе гонки в Азербайджане с пит-лейна

Ужасный уик-энд Alpine в Баку начался с пожара у Пьера Гасли в единственной тренировке, который по сути лишил французский коллектив возможности собрать данные. В квалификации француз, вдобавок, попал в аварию, а в «спринтерской перестрелке» субботним утром у него возникли неполадки выхлопа.

На таком фоне результаты другого гонщика Alpine Эстебана Окона казались неплохими. Он должен был стартовать в главной гонке этапа 12-м, а в спринте – 13-м. Но на несколько часов до начала заезда стало известно, что команда нарушила режим закрытого парка, чтобы изменить регулировки его машины

Так как настройки по ходу спринтерского уик-энда остаются неизменными с момента начала пятничной квалификации, такой шаг команды по новым правилам означает, что Эстебану придется дважды начинать борьбу с пит-лейна.

Все гонщики, которые были в протоколе обеих квалификаций ниже Окона, поднимутся по решетке на одну позицию.

К бакинскому этапу в Alpine подготовили новое днище, которое решили оставить на машине. Именно с этим связана необходимость поменять настройки.

«Мы сделали свой выбор, – объяснил глава коллектива Отмар Сафнауэр. – Может, придется пожалеть об этом, но мы не могли предвидеть технические проблемы. Если бы знать, что от тренировки останется полчаса, решение могло бы оказаться другим.

Но рассуждать о таких вещах всегда очень интересно. А за час мы бы точно успели сделать все необходимые работы с настройками».