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Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault

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Окон хочет видеть Алонсо своим напарником в Renault
Автор:
, редактор
3 июл. 2020 г., 08:10

Новичок французской команды поддержал идею возвращения двукратного чемпиона мира в Энстоун

Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце сезона-2018 после нескольких безуспешных лет в McLaren. Испанец не объявлял о завершении карьеры, заявив вместо этого, что берет паузу.

Прошедшей зимой он объявил о намерении вернуться в чемпионат. В 2020 году мест в командах уже не оставалось, потому Алонсо запланировал возвращение на сезон-2021. Однако и на следующий сезон осталось лишь одно потенциально подходящее Фернандо место – в Renault, с которой испанец выиграл два чемпионских титула.

После решения Даниэля Риккардо покинуть французскую команду у нее остался только один пилот на 2021 год – Эстебан Окон. И француз совсем не против получить в напарники Алонсо.

«Я был бы рад возвращению Фернандо», – заявил Окон на пресс-конференции перед Гран При Австрии.

Среди других кандидатов на место в Renault называются Себастьян Феттель и Валттери Боттас. Но руководство команды также рассматривает своих молодых пилотов Гуанью Чжоу и Кристиана Лундгора.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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