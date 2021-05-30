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Формула 1 Новость

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад

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По мнению пилота и его руководства, смена гоночного инженера в межсезонье позволила Окону добиться прогресса в первых гонках этого сезона

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад

Для Эстебана Окона второй год выступлений за команду Alpine (прошлый сезон она провела под старым именем Renault) складывается во многом так же, как первый. В частности, как и год назад, после первых 5-ти гонок сезона француз занимает 10-е место в общем зачете.

Впрочем, очевидно, что нынешний автомобиль французского коллектива менее конкурентоспособен, чем прошлогодний – и поэтому, несмотря на меньшее количество очков по итогам первых 5-ти этапов (12 против 16-ти год назад), многие представители Alpine говорят о заметном прогрессе Окона.

Среди факторов, поспособствовавших этому прогрессу, часто упоминается смена в межсезонье гоночного инженера – вместо Марка Слейда с французом в этом году работает гораздо более молодой Джош Пекетт. По словам управляющего директора команды Марцина Будковского, пилот и инженер «образовали отличную связку» – и французский гонщик сам подтвердил это в одном из недавних интервью.

«Мы вместе с Джошем и инженером-телеметристом Стюартом Барлоу стали идеальной командой, – пояснил Окон. – Мы все молоды, отлично замотивированы, нам не терпится добиться успеха и выжать максимум из любой ситуации. Я очень рад тем, как у нас все устроилось к настоящему моменту – потому что очень долго ждал возможности собрать вокруг себя такую команду.

Все это позволяет мне чувствовать себя гораздо увереннее. Стало проще настраивать машину, что позволяет продвинуться ближе к идеалу по ходу уик-энда. Думаю, теперь мы каждые выходные выжимаем из болида почти максимум того, на что он способен. И хотелось бы продолжать в таком духе и дальше».

Пекетт работает в Формуле 1 с 2016 года – причем начинал работать в роли гоночного инженера Паскаля Верляйна в команде Manor, вторым пилотом которой тогда был как раз Окон. До конца прошлого года Пекетт работал в группе Окона в качестве инженера-телеметриста – а в межсезонье получил повышение, сменив Марка Слейда в роли гоночного инженера.

Слейд работает в Ф1 больше 20-ти лет и известен главным образом работой с Кими Райкконеном. Британец был инженером финна в McLaren, а потом в Lotus (которая после смены владельца была переименована в Renault). По слухам, финн хотел видеть Слейда своим инженером и в Ferrari, с которой заключил контракт в 2014 году – однако сам Слейд не захотел переезжать в Италию. Также британец известен как первый гоночный инженер Виталия Петрова – однако отношения с россиянином у специалиста не сложились, и в конце первого сезона на место Слейда пришел Айо Комацу (нынешний главный гоночный инженер Haas).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Alpine
Автор Кирилл Качнов

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