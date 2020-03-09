«Окон и Элбон выиграют гонки». Коронель предсказал сюрпризы в Формуле 1
Знаменитый туринговый гонщик ждет прорыва от двух молодых пилотов, а также борьбы за титул от Макса Ферстаппена
Эстебан Окон вернется в Формулу 1 в 2020 году после паузы длиной в один сезон. Александер Элбон выйдет на свой второй сезон в чемпионате после того, как год назад дебютировал в Toro Rosso, а летом перешел в Red Bull. Знаменитый участник туринговых гонок и «Дакара» Том Коронель считает, что в 2020-м обоих ждет прорыв и дебютные победы.
«Кто будет сюрпризом в 2020 году? Эстебан Окон, – заявил Коронель в интервью голландскому изданию Formule1. – Если помните, Эстебан стал чемпионом европейской Формулы 3, когда Макс [Ферстаппен] занял третье место. Так что статистически он как минимум не хуже, хотя Макс добился большего прогресса. Но и Окона не стоит недооценивать, он свой титул не в подарок получил.
Думаю, в этом году Окон одержит победу. Как и Алекс Элбон. Макс и Льюис Хэмилтон будут так заняты друг другом, что хотя бы раз вынесут друг друга с трассы. Тогда выиграет кто-то третий».
Коронель также уверен, что в грядущем сезоне Макс Ферстаппен всерьез поборется за титул: «Это должен быть год Макса. Не может быть, а должен. Сейчас все как надо: нужный мотор, нужная команда, у Макса есть опыт и все работают на него. Нужно использовать свои шансы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Том Коронель , Эстебан Окон , Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин
«Окон и Элбон выиграют гонки». Коронель предсказал сюрпризы в Формуле 1
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