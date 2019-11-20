Окон дебютирует в составе Renault на тестах в Абу-Даби
Французский пилот сядет за руль RS19 спустя два дня после завершения нынешнего сезона.
С будущего сезона Эстебан Окон заменит Нико Хюлькенберга в составе команды из Энстоуна. Как сообщила Renault в своем твиттере, гонщик сможет приступить к работе уже 3-4 декабря, когда на трассе «Яс-Марина» после финального Гран При сезона пройдут заключительные тесты Формулы 1.
В сообщении также говорится, что официально пилотом Renault Окон станет за день до этого, 2 декабря. В прошлом не раз возникали ситуации, когда пилоты не могли до завершения календарного года начать работу в новой команде. В частности, в конце 2018-го Даниэль Риккардо не сумел принять участие в тестах с Renault, так как против этого выступили его прежние работодатели из Red Bull.
Окон в этом году является тест-пилотом Mercedes, где не стали чинить ему препятствий. В 2016 году Эстебан уже участвовал с Renault в тестах, а также провел пятничные тренировки на пяти Гран При.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский
Окон дебютирует в составе Renault на тестах в Абу-Даби
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